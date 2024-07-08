إخلاء مبنى كونغرس ولاية بنسلفانيا بعد تهديد بوجود قنبلة مع بلاغ يطالب بايدن بإدانة إسرائيل – (فيديو)

هاريسبرغ- (بنسلفانيا): – أخلت الشرطة الأمريكية مبنى الكابيتول في ولاية بنسلفانيا في وقت متأخر من ظهر يوم السبت بعد إرسال تهديد بوجود قنبلة عبر البريد الإلكتروني إلى مئات الأشخاص في حكومة الولاية بما في ذلك المشرعين.

وتلقى المشرعون رسالة من مجهولين تحذر من تهديد غير محدد.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى أعضاء مجلس النواب والموظفين: “إذا كنت في مجمع الكابيتول، يرجى الإخلاء على الفور. لا تدخل المبنى مرة أخرى حتى تخلي شرطة الكابيتول (مكان الحادث)”.

وأبلغت شرطة الكابيتول الناس أنه من الآمن إعادة دخول المباني حوالي الساعة 10:45 مساءً.

وكان عدد الأشخاص العاملين في المجمع يوم السبت قليل للغاية مقارنة بأيام الأسبوع.

كانت جلسات التصويت المقررة في مجلسي النواب والشيوخ قد ألغيت بالفعل بحلول وقت التهديد. كما ألغى كلا المجلسين جلسات الأحد أيضًا.

ويعمل المشرعون والموظفون على الانتهاء من ميزانية الدولة.

وكانت صحيفة” بن لايف” أول من أبلغ عن التهديد من خلال رسالة إلكترونية أُرسلت في حوالي الساعة 5:45 مساءً إلى أكثر من 250 متلقيًا بما في ذلك المشرعين.

وكان عنوان الموضوع “بياني” وكان نص البريد الإلكتروني يشير إلى الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة وتأثيرها على الشعب الفلسطيني. كما أشار البريد الإلكتروني إلى “أجهزة آزيد الرصاصية شديدة الفتك المخفية في مبنى الكابيتول بولاية بنسلفانيا وفي محيطه وكذلك في المركز القضائي في بنسلفانيا”.

وقال الشخص المجهول الذي وجه التهديد إنه يخطط “لتشغيل جهاز واحد كل بضع ساعات حتى يظهر جو بايدن على شاشة التلفزيون الوطني ويدين علنًا الكيان غير الشرعي إسرائيل.

وقال الشخص الذي كتب البريد الإلكتروني إنهم كانوا مسلحين بسكين، وكانوا يختبئون داخل أحد المبنيين، وكانوا يعتزمون البقاء “حتى أنفاسهم الأخيرة.