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مصدر أمني لبناني: التهديدات التي تلقتها المباني في بيروت وهمية

17 - أكتوبر - 2024

مشهد عام من العاصمة اللبنانية بيروت

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بيروت:  قال مصدر أمني لبناني ومصدر دبلوماسي،  إن التهديدات التي تلقتها المباني التي تضم قناة الجزيرة والسفارة النرويجية في وسط مدينة بيروت اليوم الخميس كانت وهمية.

وفي وقت سابق اليوم. جرى إخلاء مبنى وسط  العاصمة اللبنانية بيروت يضم مكتب قناة الجزيرة  القطرية وسفارتين بعد تلقي إنذارات متتالية.

وأفادت قناة “الجزيرة” اليوم الخميس بورود ثلاثة اتصالات تهديد بضرورة إخلاء مبنى في وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

وأوضحت أن المبنى يضم مكاتب سفارتي النرويج وأذربيجان وشبكة الجزيرة وشركات تجارية.

وأضافت أن الموظفين العاملين في المبنى قاموا بإخلاء مكاتبهم بعد تلقيهم التهديد.

 (وكالات )

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