إخلاء مقر الاستخبارات السويدية ونقل 8 إلى المستشفى إثر تنبيه من تسرب للغاز

ستوكهولم: أخلي مقرّ جهاز الاستخبارات السويديّة “سابو” الجمعة ونُقل ثمانية أشخاص إلى مستشفى بعدما ظهرت عليهم “أعراض” على أثر تنبيه من تسرّب غاز لم تُحدّد السلطات طبيعته.

وأظهرت لقطات من مكان الواقعة شرطيّين مجهّزين بأقنعة واقية من الغاز، إضافة إلى مركبات مخصّصة لحالات الطوارئ في محيط المقرّ.

وقال باتريك سودربرغ، المسؤول عن الخدمات الصحّية في منطقة ستوكهولم، لوكالة فرانس برس “اليوم حوالي الساعة 13,00 كانت هناك مؤشّرات إلى وجود مادّة خطرة في مقرّ سابو”.

من جهتها، ذكرت إدارة منطقة ستوكهولم في بيان أنّ “ثمانية أشخاص في المجموع عولِجوا في المستشفى بعد ظهور أعراض عليهم”، مضيفة أنّ “سبب تسرّب (الغاز) ليس واضحا”.

وقالت كارين لوتز، المتحدّثة باسم سابو، لفرانس برس إنّ ثمّة “إجراءات قد اتُّخذت”، مشيرة إلى أنّ “خدمات الطوارئ توجّهت إلى الموقع” بعد تلقّي تنبيه.

وتوشك هذه الدولة على إنهاء إجراءات الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تقرّرت عقب الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عامين، وقد باتت في حال من التأهّب خشية تهديد روسي محتمل لأمنها.

وأكّدت المتحدّثة أنّ مقرّ سابو “أخلي جزئيا”، رافضة الخوض في تفاصيل.

وحذّرت أجهزة الاستخبارات السويديّة الأربعاء من تهديدات محتملة لأمن البلاد من جانب كلّ من روسيا والصين وإيران.

(أ ف ب)





