واشنطن: ذكرت شرطة مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) في بيان أنها أخلت مقرها اليوم الثلاثاء بسبب مركبة مثيرة للريبة في نفق قريب.

The United States Capitol Police (USCP) is investigating a suspicious vehicle after a K9 indicated interest on the vehicle in the 100 block of D Street, NE.

USCP Headquarters is being evacuated out of an abundance of caution. pic.twitter.com/v1xaSqKUW7

— The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) September 19, 2023