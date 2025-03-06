إخلاء مكتبة كلية في نيويورك بعد بلاغ بوجود قنبلة خلال اعتصام تضامني مع فلسطين- (فيديو)

نيويورك: تم إخلاء مكتبة كلية بارنارد في نيويورك مساء الأربعاء عندما استجابت الشرطة لبلاغ عن وجود قنبلة خلال اعتصام ينظمه متظاهرون تضامنًا مع فلسطين.

وقالت إدارة شرطة نيويورك على منصة “إكس” إنها حذرت أي شخص يرفض المغادرة أثناء الإخلاء بأنه سيتعرض للاعتقال.

وقال متحدث باسم الشرطة في وقت لاحق إن ما يقرب من تسعة أشخاص تم احتجازهم في أعقاب المظاهرة، على الرغم من أنه لم تتضح على الفور طبيعة التهم التي يواجهونها.

وأظهرت مقاطع فيديو تمت مشاركتها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي متظاهرين داخل المبنى في وقت سابق ظهر الأربعاء وهم يهتفون ويقرعون الطبول ويعلقون الأعلام الفلسطينية على الجدران، وكان معظمهم يرتدون الكوفية الفلسطينية.

(وكالات)