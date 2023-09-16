إخماد حريق أشعلته نزيلات في جناح سجن بالقرب من طهران

طهران: ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء أن حراسا أخمدوا، اليوم السبت، حريقا أشعلته نزيلات في جناح سجن بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران.

وأضافت الوكالة أن السجينات المحكوم عليهن بالإعدام أشعلن النار في جناح النساء بسجن قرجك عن طريق حرق ملابسهن، وذلك في احتجاج مناهض لإدارة السجن.

ولم يتضح ما إذا كانت الواقعة مرتبطة بالاحتجاجات في الذكرى السنوية الأولى لوفاة الشابة الكردية مهسا أميني في أثناء احتجازها من شرطة الأخلاق.

وكانت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية قالت في وقت سابق إن سجينات نظمن احتجاجات اليوم في سجن قرجك في ذكرى وفاة مهسا أميني. وقالت إن القوات الخاصة دخلت الجناح وضربت النساء وأطلقت طلقات خرطوش على بعض المتظاهرات.

وفي سياق آخر، أعلنت السلطات الإيرانية عن إحباط محاولة “لاغتيال” والد مهسا أميني، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السبت.

وأوضحت وكالة “إرنا” الرسمية أن عددا من الأشخاص حاولوا استهداف أمجد أميني لدى مغادرته منزله في مدينة سقز بمحافظة كردستان (غرب) لزيارة قبر ابنته في مقبرة آيجي في المدينة.

ونقلت عن نائب محافظ كردستان مهدي رمضاني قوله إن “قوات الأمن أوقفت عددا من أفراد زمرة إرهابية كانوا يريدون اغتيال أمجد أميني”.

ولم يحدد رمضاني عدد هؤلاء أو المجموعة “الإرهابية” التي ينتمون إليها، مكتفيا بالإشارة الى أنه تم “إحباط” العملية.

وكانت الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني توفيت عن 22 عاما في 16 أيلول/سبتمبر 2022، بعد أيام على توقيفها من قبل الشرطة التي اعتبرت أنها انتهكت قواعد اللباس الصارمة.

وأعقبت وفاتها احتجاجات واسعة في مناطق مختلفة من الجمهورية الإسلامية، قضى خلالها المئات بينهم عشرات من قوات الأمن، بينما تمّ توقيف الآلاف.

ونفذت السلطات القضائية الإيرانية حكم الإعدام بحق سبعة أشخاص في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات التي انحسرت بشكل كبير اعتبارا من أواخر العام الماضي.

(وكالات)