إخماد حريق اندلع في سفينة استهدفها الحوثيون بخليج عدن- (صور)

اليمن: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأحد، أن ثلاث دول أسهمت في إخماد حريق سفينة استهدفها الحوثيون في خليج عدن يوم الجمعة.

وبحسب سنتكوم في بيان عبر منصة إكس: “قام الحوثيون، الجمعة، باستهداف سفينة مارلين لواندا التي ترفع علم جزر مارشال بصاروخ باليستي مضاد للسفن في خليج عدن”.

وأوضحت أن السفينة تنقل “شحنة من مادة النفثا للاستخدام التجاري، وهو خليط هيدروجيني سائل شديد الاشتعال”.

صور نشرها المتحدث باسم البحرية الهندية تبين الأضرار التي لحقت بسفينة النفط البريطانية "مارلين لواندا" عقب استهدافها من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين في خليج #عدن #حرب_غزة pic.twitter.com/SOgbPZw8XX — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 27, 2024

و”عقب الهجوم، اندلع حريق كبير في إحدى عنابر الشحن، واستجابت كل من المدمرة يو أس أس كارني، والفرقاطة البحرية الفرنسية FS Alsace D656، والفرقاطة البحرية الهندية (INS Visakhapatnam (DD66 بصورة سريعة”، وفقا للبيان.

وأضافت سنتكوم أن “الفرقاطات قدمت مواد ضرورية ومهمة لمكافحة الحرائق ومساعدة الطاقم المدني، الذي استنفدت قدرته على مكافحة الحرائق، حيث يتكون الطاقم، الذي عرض الحوثيون حياته للخطر، من 22 هنديا وبنغلاديشيا واحدا”.

وتابعت أنه “تم إخماد الحريق، ولم تقع إصابات في الهجوم، ولا تزال السفينة صالحة للإبحار، حيث عادت إلى مسارها السابق”.

وشددت على أنه “ليس للسفينة ولا لطاقمها أي علاقة بإسرائيل”، متهمة الحوثيين بـ”إطلاق النار بشكل عشوائي في البحر الأحمر”.

وبينما قالت سنتكوم إن السفينة ترفع علم جزر مارشال، كانت جماعة الحوثي أعلنت مساء الجمعة أنها استهدفت سفينة نفطية بريطانية في خليج عدن بصواريخ؛ مما أدى إلى احتراقها.

(الأناضول)