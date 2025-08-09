إخماد حريق في مسجد-كاتدرائية قرطبة التاريخي في إسبانيا

يعمل رجال الإطفاء على إخماد حريق في المسجد-الكاتدرائية في مدينة قرطبة جنوب إسبانيا في 8 أغسطس 2025. ا ف ب

مدريد: اندلع حريق في مسجد-كاتدرائية قرطبة الشهير في جنوب إسبانيا، الجمعة، لكن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد النيران وإنقاذ هذا المعلم التاريخي.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها النيران وهي تتصاعد من داخل المعلم الديني والسياحي المدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو، والذي يزوره نحو مليوني شخص سنويًا.

وقال خوسيه مارا بيليدو، رئيس بلدية مدينة قرطبة: “تم إنقاذ المعلم التاريخي. لن يكون هناك انتشار للنيران، ولن تكون كارثة، دعونا نضع الأمر على هذا النحو”.

وأعلن رئيس البلدية، في وقت لاحق، أن الحريق، الذي أعلن رجال الإطفاء في وقت سابق أنه “تحت السيطرة”، جرى إخماده الآن.

وكتب على منصة “إكس”: “لحسن الحظ، حال التدخل السريع والرائع لرجال إطفاء قرطبة دون وقوع كارثة. تم إخماد الحريق الآن، وسيبقى رجال الإطفاء وفرق الشرطة المحلية في الموقع الليلة لتجنّب أي خطر”.

Firefighters battled to get a massive blaze at the historic mosque-turned-cathedral La Mezquita under control in the Spanish city of Córdoba. pic.twitter.com/waBwGTl4nn — Fox News (@FoxNews) August 9, 2025

واندلع الحريق قرابة الساعة التاسعة مساءً (19:00 ت غ)، ما أثار المخاوف بشأن هذه التحفة المعمارية التي تعود إلى العصور الوسطى، وأعاد إلى الأذهان حريق عام 2019 الذي أتى على كاتدرائية نوتردام في باريس.

ووفقًا لوسائل إعلامية، فإن سبب الحريق هو اشتعال النار في آلية تُستخدم لكنس الأرض.

يُعتبر مسجد-كاتدرائية قرطبة جوهرة معمارية شيدها أمراء وخلفاء أمويون بين القرنين الثامن والعاشر.

بدأت أعمال البناء على موقع كنيسة في القرن الثامن على يد الأمير عبد الرحمن الأول الملقب بالداخل، ثم تم التوسع على مدى أربعة قرون.

وبعدما استردت الممالك المسيحية شبه الجزيرة الأيبيرية من المسلمين في العام 1236، كُرّس الموقع كاتدرائية، وأضيفت إليه عناصر معمارية كاثوليكية.

(أ ف ب)