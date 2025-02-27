إدارة الضمان الاجتماعي الأمريكية تستعد لتسريح ما يصل إلى 50% من قوتها العاملة

واشنطن: تستعد إدارة الضمان الاجتماعي الأمريكية لتسريح 7 آلاف موظف على الأقل من قوتها العاملة البالغة 60 ألف موظف، وفقا لما ذكره مصدر مطلع على خطط الوكالة لكنه غير مخول بالتحدث علنا.

وبحسب مصدر ثان تحدث أيضا بشرط عدم الكشف عن هويته، فإن نسبة تخفيض القوة العاملة في إدارة الضمان الاجتماعي قد تصل لنسبة مرتفعة بواقع 50%.

وليس من الواضح كيف ستؤثر عمليات التسريح بشكل مباشر على مستحقات 5ر72 مليون مستفيد من الضمان الاجتماعي، ومنهم متقاعدون وأطفال يتلقون مزايا التقاعد والإعاقة.

ومع ذلك، يحذر نشطاء ومشرّعون ديمقراطيون من أن عمليات التسريح ستقلل من قدرة الوكالة على خدمة المستفيدين في الوقت المناسب.

ويقول البعض إن تخفيض القوة العاملة يُعد في الواقع تخفيضا للمزايا.

وتأتي عمليات التسريح ضمن جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكثفة لتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية، وذلك من خلال وزارة كفاءة الحكومة، التي يديرها إيلون ماسك، مستشار الرئيس.

(أ ب)