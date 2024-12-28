إدارة العمليات العسكرية في سوريا تبدأ عملية تمشيط واسعة جنوب اللاذقية- (فيديوهات)

مسلحون من إدارة العمليات العسكرية في سوريا يشاركون بعرض عسكري في دمشق

دمشق: بدأت إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية في سوريا، صباح السبت عملية تمشيط واسعة جنوب اللاذقية لإعادة الأمن والاستقرار للأهالي.

ووفق الوكالة السورية للأنباء (سانا)، جاء ذلك بعد بلاغات من الأهالي بوجود عناصر تتبع لفلول “ميليشيات الأسد”.

بدأ الجيش السوري عملية تمشيط واسعة بمنطقة ستمرخو قرب مدينة اللاذقية بملاحقة الارهابيين من فلول الاسد لإعادة الامن للأهالي pic.twitter.com/xwAW4IygBg — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) December 28, 2024

وأشارت الوكالة إلى أن “مركز التسوية في أبو الظهور بريف إدلب يواصل استقبال عناصر النظام البائد الراغبين بتسوية أوضاعهم تجنبا للمساءلة والملاحقة القانونية”.

بدوره، ذكر تلفزيون سوريا أن إدارة العمليات العسكرية أرسلت تعزيزات كبيرة إلى ريف حمص لملاحقة فلول النظام المخلوع.

بدأ الجيش السوري عملية تمشيط واسعة بمنطقة ستمرخو قرب مدينة اللاذقية بملاحقة الارهابيين من فلول الاسد لإعادة الامن للأهالي pic.twitter.com/xwAW4IygBg — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) December 28, 2024

وكانت إدارة العمليات العسكرية أطلقت الخميس حملة أمنية واسعة في مناطق قدسيا، الهامة، جبل الورد، وحي الورود بريف دمشق، بهدف تمشيط المنطقة من السلاح غير الشرعي وضبط العناصر المثيرة للشغب ومنع تكرار حوادث الانفلات الأمني في هذه المناطق.

(د ب أ)