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إدارة العمليات العسكرية في سوريا تبدأ عملية تمشيط واسعة جنوب اللاذقية- (فيديوهات)

28 - ديسمبر - 2024

مسلحون من إدارة العمليات العسكرية في سوريا يشاركون بعرض عسكري في دمشق

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دمشق: بدأت إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية في سوريا، صباح السبت عملية تمشيط واسعة جنوب اللاذقية لإعادة الأمن والاستقرار للأهالي.

ووفق الوكالة السورية للأنباء (سانا)، جاء ذلك بعد بلاغات من الأهالي بوجود عناصر تتبع لفلول “ميليشيات الأسد”.

وأشارت الوكالة إلى أن “مركز التسوية في أبو الظهور بريف إدلب يواصل استقبال عناصر النظام البائد الراغبين بتسوية أوضاعهم تجنبا للمساءلة والملاحقة القانونية”.

بدوره، ذكر تلفزيون سوريا أن إدارة العمليات العسكرية أرسلت تعزيزات كبيرة إلى ريف حمص لملاحقة فلول النظام المخلوع.

وكانت إدارة العمليات العسكرية أطلقت الخميس حملة أمنية واسعة في مناطق قدسيا، الهامة، جبل الورد، وحي الورود بريف دمشق، بهدف تمشيط المنطقة من السلاح غير الشرعي وضبط العناصر المثيرة للشغب ومنع تكرار حوادث الانفلات الأمني في هذه المناطق.

(د ب أ)

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  1. يقول أبو عادل:
    ديسمبر 28, 2024 الساعة 11:41 ص

    الله يحميكم وينصركم علّى المجرمين فلول نظام الأسد الساقط الهارب.

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  2. يقول فلان الفلاني:
    ديسمبر 28, 2024 الساعة 1:48 م

    أخشى أن تضل الطريق الجماعة ويصر بحالهم مثل الي قبلهم الطريق كان إلى مكان نعرفه والذي أصبح في الامازون

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