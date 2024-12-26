إدارة العمليات العسكرية في سوريا تطلق عملية أمنية في طرطوس الساحلية

أحد مقاتلي المعارضة السورية. ا ف ب

دبي: ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” أن إدارة العمليات العسكرية أطلقت، اليوم، الخميس، عملية لملاحقة فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ريف محافظة طرطوس بغرب البلاد.

مراسل سانا في طرطوس: إدارة العمليات العسكرية تمكنت ضمن عملية ضبط الأمن وحفظ السلم الأهلي التي أطلقتها بالمحافظة من تحييد عدد من فلول ميليشيات الأسد في أحراش وتلال ريف طرطوس بينما تستمر في مطاردة آخرين.#سانا — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) December 26, 2024

وذكرت الوكالة: “إدارة العمليات العسكرية بالتعاون مع وزارة الداخلية تطلق عملية لضبط الأمن والاستقرار والسلم الأهلي وملاحقة فلول ميليشيات الأسد في الأحراش والتلال بريف محافظة طرطوس”.

(رويترز)