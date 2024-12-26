سياسة | عربي | سوريا

إدارة العمليات العسكرية في سوريا تطلق عملية أمنية في طرطوس الساحلية

26 - ديسمبر - 2024

أحد مقاتلي المعارضة السورية. ا ف ب

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دبي: ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” أن إدارة العمليات العسكرية أطلقت، اليوم، الخميس، عملية لملاحقة فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ريف محافظة طرطوس بغرب البلاد.

وذكرت الوكالة: “إدارة العمليات العسكرية بالتعاون مع وزارة الداخلية تطلق عملية لضبط الأمن والاستقرار والسلم الأهلي وملاحقة فلول ميليشيات الأسد في الأحراش والتلال بريف محافظة طرطوس”.

(رويترز)

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