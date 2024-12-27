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إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقترح قواعد جديدة لاختبار مستحضرات التجميل

27 - ديسمبر - 2024

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واشنطن: اقترحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (أف دي ايه) يوم الخميس، قاعدة اتحادية سيتعيّن بموجبها على شركات مستحضرات التجميل اتخاذ خطوات إضافية لضمان خلو أي منتجات تحتوي على التلك من الأسبستوس.

ويستهدف المقترح طمأنة المستهلكين بشأن سلامة مستحضرات التجميل وبودرة الأطفال ومنتجات العناية الشخصية الأخرى.

ويأتي هذا الاقتراح بعد سنوات من الدعاوى القضائية ضد شركة “جونسون آند جونسون” وشركات أخرى، بسبب مزاعم بوجود صلة بين بودرة الأطفال المعتمدة على التلك والإصابة بالسرطان.

وقامت “جونسون آند جونسون” بإزالة التلك من بودرة الأطفال في السوق الأمريكي في عام 2020، ثم من الأسواق الدولية في عام 2023. وتقول الشركة إنها لا تزال تؤمن بسلامة منتجاتها.

(أ ب)

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