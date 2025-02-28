إدارة الهجرة الأمريكية توقع عقدا بقيمة مليار دولار مع شركة خاصة لبناء مركز احتجاز في ولاية نيوجرسي

نيوجرسي- “القدس العربي”: قالت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) إنها ستفتتح مركز احتجاز في ولاية نيوجرسي بسعة 1000 سرير بعد توقيع عقد بقيمة مليار دولار مع مقرض عالمي خاص.
وستستخدم إدارة الهجرة منشأة بالقرب من نيوارك لمعالجة قضايا الهجرة الفيدرالية.
وقال كالب فيتيلو القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك في بيان: “الموقع القريب من مطار دولي يسهل الخدمات اللوجستية، ويساعد في تسهيل المعالجة في الوقت المناسب للأفراد المحتجزين لدينا، بينما نسعى إلى تنفيذ تفويض الرئيس ترامب باعتقال واحتجاز وترحيل الأجانب غير الشرعيين من مجتمعاتنا”.
وقد تم إعادة تعيين فيتيلو للإشراف على جميع العمليات الميدانية وعمليات التنفيذ يوم الجمعة الماضي، بما في ذلك العقد الثابت الجديد للوكالة لمدة 15 عامًا مع مجموعة GEO، التي تدير السجون الخاصة في جميع أنحاء البلاد.