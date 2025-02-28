إدارة الهجرة الأمريكية توقع عقدا بقيمة مليار دولار مع شركة خاصة لبناء مركز احتجاز في ولاية نيوجرسي

نيوجرسي- “القدس العربي”: قالت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) إنها ستفتتح مركز احتجاز في ولاية نيوجرسي بسعة 1000 سرير بعد توقيع عقد بقيمة مليار دولار مع مقرض عالمي خاص.

وستستخدم إدارة الهجرة منشأة بالقرب من نيوارك لمعالجة قضايا الهجرة الفيدرالية.

وقال كالب فيتيلو القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك في بيان: “الموقع القريب من مطار دولي يسهل الخدمات اللوجستية، ويساعد في تسهيل المعالجة في الوقت المناسب للأفراد المحتجزين لدينا، بينما نسعى إلى تنفيذ تفويض الرئيس ترامب باعتقال واحتجاز وترحيل الأجانب غير الشرعيين من مجتمعاتنا”.

وقد تم إعادة تعيين فيتيلو للإشراف على جميع العمليات الميدانية وعمليات التنفيذ يوم الجمعة الماضي، بما في ذلك العقد الثابت الجديد للوكالة لمدة 15 عامًا مع مجموعة GEO، التي تدير السجون الخاصة في جميع أنحاء البلاد.