إدارة الهجرة في سوريا تعلن استئناف العمل وبدء إصدار جوازات السفر

دمشق: قالت وكالة الأنباء السورية “سانا”، الإثنين، إن إدارة الهجرة والجوازات استأنفت العمل وبدأت في إصدار جوازات السفر للمواطنين.

وأضافت الوكالة في منشور على منصة “إكس”، إن “إدارة الهجرة أعلنت استكمال طباعة جوازات السفر التي كانت قيد الطباعة وإعادة جدولتها ضمن مواعيد جديدة”.

وكان المسؤول المكلف بتسيير أعمال إدارة الهجرة والجوازات في سوريا وليد عرابي، قال الأحد، إن الإدارة بدأت طباعة الجوازات المتراكمة التي كانت قيد التنفيذ عند سقوط نظام الأسد.

وأضاف في تصريحات صحافية، أنهم أعادوا تفعيل شبكة عمل الإدارة وأفرعها بعد توقفها بسبب حريق نشب في المقر الرئيسي بدمشق يوم سقوط النظام.

وأشار إلى أن كل الجوازات ستصدر بصلاحية تمتد إلى ست سنوات، وهي أقصى صلاحية يمكن منحها.

وتابع: “في الوقت الحالي، لن يكون هناك أي تغيير في شكل الجواز أو الشعارات الموجودة عليه، حتى لا نؤخر الخدمة على الناس. لكن خلال فترة وجيزة، ربما بضعة أشهر، سيتم طرح جواز سفر جديد يتناسب مع المتطلبات الحديثة”.

(الأناضول)