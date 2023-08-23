واشنطن- “القدس العربي”: قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء إنه “لا تزال هناك العديد من الطرق” للتوصل إلى صفقة ضخمة مع الرياض يمكن أن تشمل اتفاق تطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل .

ويبدو أن تعليقات سوليفان كانت محاولة لخفض التوقعات بعد سلسلة من التقارير الصحافية، التي أشارت إلى أن الاتفاق قد يكون قريبًا، وفقاً لموقع “أكسيوس”.

وبحسب ما ورد، قال مسؤولون أمريكيون في وقت سابق إن الإدارة تريد محاولة إكمال حملتها الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية قبل أن تستهلك حملة الانتخابات الرئاسية أجندة الرئيس بايدن، لكن لا تزال هناك العديد من القضايا العالقة، بما في ذلك معاهدة دفاع محتملة بين واشنطن والرياض والدعم الأمريكي المحتمل لبرنامج نووي مدني يشمل تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية.

وأكد سوليفان، الذي سافر إلى المملكة العربية السعودية عدة مرات خلال الأشهر الستة الماضية، للصحفيين يوم الثلاثاء إنه لا يريد مناقشة القضية بالتفصيل لكنه شدد على أن إدارة بايدن تناقش القضية مع السعودية وإسرائيل.

وأضاف: “في الوقت الحالي، يتم ذلك عبر القنوات الدبلوماسية… ولا تزال هناك طرق للسفر… هذه قضايا فنية للغاية”، مضيفًا أنه لا يوجد إعلان وشيك عن الصفقة المتوقعة.

وشدد سوليفان على أن إدارة بايدن تخطط لطلب رأي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامج نووي مدني محتمل في السعودية يشمل تخصيب اليورانيوم.

وقال سوليفان أيضًا: “السلام بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية سيكون صفقة كبيرة”، مضيفًا أن اتفاق التطبيع سيكون في مصلحة الولايات المتحدة لأنه سيخلق شرق أوسط أكثر استقرارًا يمكن لحلفاء الولايات المتحدة والشركاء العمل معًا.