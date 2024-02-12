سياسة | دولي

إدارة بايدن تدرس تعريف المستوطنات الإسرائيلية بـ”المخالفة للقانون الدولي”

منذ 46 دقيقة

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لندن- “القدس العربي”: قال إعلام عبري إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس تعريف المستوطنات بأنها تخالف القانون الدولي.

وكان وزير الخارجية الأمريكية السابق مايك بومبيو قد ألغى، عام 2019، السياسة المعروفة بـاسم “وثيقة هانسل”، والتي اتبعتها الإدارة الأمريكية على مدار 40 عاماً اعتبرت بموجبها واشنطن المستوطنات مخالفة للقانون الدولي.

وبحسب الإعلام العبري فإن الإدارة الأمريكية، وبسبب الحديث في إسرائيل عن إقامة مستوطنات في غزة، تدرس التراجع عن هذا القرار.

ونقل تقرير إسرائيلي عن مسؤول أمريكي أن “الولايات المتحدة لا تدعم احتلالاً إسرائيلياً لمناطق في غزة، أو إقامة مستوطنات جديدة في القطاع”، و”لم تنف وزارة الخارجية الأمريكية ما تطرّق إليه التقرير”، وقالت إن: “توسيع المستوطنات يلحق ضرراً بحل الدولتين، ويتسبّب بتوتر ويضرّ بالثقة بين الطرفين”.

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