إدارة بايدن تقترب من الموافقة على بيع طائرات وذخائر لإسرائيل بقيمة 18 مليار دولار

واشنطن- “القدس العربي”: تقترب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من الموافقة النهائية على تزويد إسرائيل بما يصل إلى 50 طائرة مقاتلة أمريكية الصنع من طراز F-15، في صفقة من المتوقع أن تبلغ قيمتها أكثر من 18 مليار دولار.
وستكون هذه الصفقة بمثابة أكبر مبيعات عسكرية أجنبية أمريكية لإسرائيل منذ أن بدأت الحرب الدموية على غزة في الحرب، وتأتي في الوقت الذي من المتوقع أن تخطر فيه الإدارة الكونغرس قريبًا بصفقة جديدة كبيرة من مجموعات الذخائر الموجهة بدقة لإسرائيل، وفقاً لشبكة “سي إن إن”.
وتؤكد المبيعات الجديدة لبعض الأسلحة الأمريكية الأكثر تطورا مدى استمرار الولايات المتحدة في دعم الاحتلال الإسرائيلي عسكريا، حتى في الوقت الذي يتظاهر فيه العديد من مسؤولي الحكومة الأمريكية بمن فيهم بايدن نفسه بانتقاد الحرب الدموية، التي أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 32 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وبحسب ما ورد، من المرجح أن تكون عملية البيع محل نقاش ساخن في الكونغرس، خاصة من قبل أعضاء حزب الرئيس نفسه. وتعرضت مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل لتدقيق مكثف في الأشهر الأخيرة، ودعا المشرعون الديمقراطيون إلى تقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل حتى تسمح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وتفعل المزيد لحماية المدنيين هناك ولكن بايدن وإدارته رفضوا هذه المطالب.
قامت الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل بالكثير من الأسلحة بدون إخطار الكونغرس، لكن صفقة بيع طائرات F-15 بقيمة 18 مليار دولار تعتبر كبيرة بما يكفي لتتطلب إخطار الكونغرس، وقد أخطرت الإدارة بشكل غير رسمي لجنتي الشؤون الخارجية والعلاقات الخارجية بمجلس النواب ببيع طائرات F-15 في أواخر يناير.
لا تنظر إلى دموعه وانظر ماذا تفعل يداه ؟؟
طائرات F-15 تنفع للقصف , وتعمل لمسافات طويلة !
أي : أن الصهاينة يفكرون بقصف إيران !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
إسرائيل عندها اف 16 و 15 من 20 سنة. لو بدهم يقصفوا إيران قصفوها من زمان.
ومن قال عصابات الكيان الصهيوني المجرم يدفعون المال مقابل اقتناء الأسلحة من الكاوبوي الأمريكي ؟؟؟ إنها أموال دافع الضرائب الأمريكي
اين مليارات الدول العربية الغنية .اتمنى الرد منهم
إسرائيل لا تدفع مقابل الاسلحة. هذه هدايا الإدارة الامريكية.. واذا كان في لا بد من الدفع فهناك دول عربية تتكفل بالأمر..
المستفيد الاول بالطبع هو صانعي الأسلحة في اميركا، بالطبع اعضاء جامعة العرب ضمن اتفاق شراء الأسلحة من الغرب تتعهد بعدم استعمال السلاح ضد نازيي اسراءيل ، أما ايران فلا ارى كيف تجرأ اسراءيل على مهاجمتها بغير عون غربي. في سنة انتخابات في امريكا عادة ما تبدأ حرب ما حيث الشعب يدعم الدولة بغض النظر عن السياسة ويفوز الحزب الحاكم . في الحقيقة حاملات الطائرات جاهزة داءمآ لحماية فاشيي تل ابيب وما هذه الطائرات إلا هدايا لشراء اللوبي المؤيد لاسرايل في أ لولايات المتحدة .
لا يوجد شيء اسمه اسرائيل، انه امتداد امريكي استعماري في المنطقة،