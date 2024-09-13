إدارة بايدن تقول إن الولايات المتحدة لن تعتقل نتنياهو وستتجاهل قرارات المحكمة الجنائية ضد إسرائيل- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: أكدت مبعوثة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدى الأمم المتحدة، الخميس، أن الولايات المتحدة لن تلتزم بمذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت ليندا توماس غرينفيلد ردا على سارة ليا ويتسون من منظمة الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن (DAWN): “أعتقد أنكِ تعرفين الإجابة على السؤال حول ما إذا كنا سنعتقل نتنياهو. لقد كان هنا في الولايات المتحدة قبل بضعة أسابيع ولم يتم اعتقاله”.

وعندما أشارت ويتسون إلى أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية لم يوافقوا بعد على طلب المدعي العام كريم خان إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو، قالت توماس غرينفيلد: “حسنًا، دعني أوضح الأمر: لن نعتقله”، حسبما ذكرت منصة ” كومن دريمز”.

"Are you going to abide by the ICJ orders? Are you going to arrest Netanyahu… if he turns up in the US?" DAWN's @sarahleah1 asks @USAmbUN at @CFR_org, referencing ICJ opinion on illegality of Israel's occupation and pending ICC Netanyahu arrest warrant. pic.twitter.com/sxkUInyvFp — DAWN MENA (@DAWNmenaorg) September 12, 2024

وجاءت تصريحات توماس غرينفيلد بعد أيام من حث خان قضاة المحكمة الجنائية الدولية على تسريع قرارهم بشأن طلبه في مايو/أيار إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وقادة حماس، مشيرًا إلى “الإجرام المستمر” في قطاع غزة .

وقال خان في وقت سابق من هذا الأسبوع إن مذكرات الاعتقال ضرورية “لمنع الاستمرار في ارتكاب الجرائم المزعومة”، بما في ذلك تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب و”الإبادة”.

اتُهمت الولايات المتحدة بالنفاق لمعارضتها طلب مذكرة التوقيف ضد الإسرائيليين بينما دعمت بكل سرور مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وعارضت إدارة بايدن تحقيق خان في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل منذ أن بدأ في عام 2021، بحجة أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها ولاية قضائية هناك. إسرائيل، مثل الولايات المتحدة، ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية.

وقد كررت توماس غرينفيلد معارضة الولايات المتحدة لطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال يوم الخميس حتى بعد أن أسقطت المملكة المتحدة، حليفتها الرئيسية، اعتراضاتها على مذكرات التوقيف المقترحة ضد القادة الإسرائيليين في مواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة. وقد اتُهمت الولايات المتحدة بالنفاق لمعارضتها طلب مذكرة التوقيف ضد القادة الإسرائيليين بينما دعمت بكل سرور مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، على الرغم من أن روسيا وأوكرانيا ليستا دولة طرفًا في نظام روما الأساسي.

وأضافت المبعوثة الأميركية الخميس أنها “لا تعتقد أن الفلسطينيين، كما هم موجودون الآن، لديهم كل العناصر التي تمنحهم الدولة”، وهو الموقف الذي يجعل الولايات المتحدة دولة شاذة في المجتمع الدولي.