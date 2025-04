إدارة بايدن تقول إن الولايات المتحدة لن تعتقل نتنياهو وستتجاهل قرارات المحكمة الجنائية ضد إسرائيل- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: أكدت مبعوثة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدى الأمم المتحدة، الخميس، أن الولايات المتحدة لن تلتزم بمذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت ليندا توماس غرينفيلد ردا على سارة ليا ويتسون من منظمة الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن (DAWN): “أعتقد أنكِ تعرفين الإجابة على السؤال حول ما إذا كنا سنعتقل نتنياهو. لقد كان هنا في الولايات المتحدة قبل بضعة أسابيع ولم يتم اعتقاله”.

وعندما أشارت ويتسون إلى أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية لم يوافقوا بعد على طلب المدعي العام كريم خان إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو، قالت توماس غرينفيلد: “حسنًا، دعني أوضح الأمر: لن نعتقله”، حسبما ذكرت منصة ” كومن دريمز”.

"Are you going to abide by the ICJ orders? Are you going to arrest Netanyahu… if he turns up in the US?" DAWN's @sarahleah1 asks @USAmbUN at @CFR_org, referencing ICJ opinion on illegality of Israel's occupation and pending ICC Netanyahu arrest warrant. pic.twitter.com/sxkUInyvFp

— DAWN MENA (@DAWNmenaorg) September 12, 2024