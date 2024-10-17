إدارة بايدن تمنح اللبنانيين في الولايات المتحدة وضع “الحماية المؤقتة”

واشنطن- “القدس العربي”: أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس، مرسوما مؤقتا بشأن الوضع المحمي الذي يمكن أن يسمح لآلاف المواطنين اللبنانيين الموجودين حاليا في الولايات المتحدة بالبقاء في البلاد أثناء الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن من شأن القرار أن يوفر ” الإعفاء المؤقت” من الهجرة للمواطنين اللبنانيين المؤهلين لمدة لا تقل عن 18 شهرا، مشيرة إلى “النزاع المسلح المستمر والظروف الاستثنائية والمؤقتة في لبنان التي تمنع مواطني لبنان من العودة بأمان”.

وأضافت الوزارة في بيان لها “سيتمكن الأشخاص الذين تمت الموافقة على منحهم وضع الحماية المؤقتة من البقاء في البلاد بينما تجري الولايات المتحدة مناقشات للتوصل إلى حل دبلوماسي من أجل الاستقرار والأمن الدائمين عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية”.

وقدرت أن نحو 11 ألف مواطن لبناني قد يكونون مؤهلين للحصول على وضع الحماية المؤقتة والحماية من الترحيل خلال الفترة المشمولة بالمرسوم.

ولفتت الوزارة إلى أن نحو 1740 طالبا في البلاد من لبنان قد يكونون مؤهلين للحصول على إعفاء خاص يسمح لهم، على سبيل المثال، بطلب تصريح عمل أو العمل لعدد متزايد من الساعات.