الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تسرّح نحو 1600 موظف وتضع غالبية قوتها العاملة في إجازة إدارية

واشنطن: أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “يو إس إيد” التي فككها الرئيس دونالد ترامب، الأحد تسريح نحو 1600 موظف في الولايات المتحدة، ووضع غالبية قوتها العاملة في إجازة إدارية.

وقالت الوكالة على موقعها الإلكتروني “تبدأ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تنفيذ تخفيض القوى العاملة الذي سيؤثر في نحو 1600 موظف من موظفي يو إس إيد العاملين في الولايات المتحدة”.

وسيتم وضع جميع الموظفين الآخرين المعينين مباشرة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إجازة إدارية على مستوى العالم، باستثناء أولئك المسؤولين عن “وظائف مهمة وعن القيادة الأساسية و/ أو برامج متخصصة”.

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو اليوم الذي عاد فيه إلى البيت الأبيض، يأمر فيه بتجميد المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يوما ريثما يتم إجراء مراجعة كاملة.

وكتب ترامب بالأحرف الكبيرة في منشور على منصته “تروث سوشل” أنّ “الفساد بلغ مستويات نادرا ما شوهدت من قبل. أغلقوها!” متحدثا عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأضاف أنّ “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تثير حالة من الجنون لدى اليسار الراديكالي… فيها كثير من الاحتيال، لا يمكن تفسيره إطلاقا”.

وتدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برامج صحية وطارئة في حوالى 120 دولة، بما في ذلك أفقر مناطق العالم.

ويُنظر إليها على أنها مكوّن حيوي للقوة الناعمة للولايات المتحدة في صراعها على النفوذ مع منافسيها بما في ذلك الصين.

وشكك الجمهوريون اليمينيون المتشددون منذ فترة طويلة في الحاجة إلى الوكالة وانتقدوا ما يصفونه بهدر المال في الخارج.

وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إنها ستُخطر الأحد “الموظفين المعينين الأساسيين” الذين يجب أن يبقوا في مناصبهم، دون تحديد عددهم.

وستمول الوكالة تكاليف إعادة موظفيها المنتشرين في الخارج، وتضمن حصول الموظفين على الموارد الدبلوماسية حتى عودتهم إلى الولايات المتحدة.

(أ ف ب)