إدارة ترامب تأمر بتعليق أعمال وكالة حماية المستهلك المالي

واشنطن: أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موظفي وكالة حماية المستهلك المالي الأمريكية بأنها بصدد إغلاق مقرّها موقتا وتعليق كل أعمالها، وفق رسالة بريد إلكتروني.

في الرسالة الموجّهة إلى الموظفين، قال راسل فوت المدير بالوكالة لمكتب حماية المستهلك المالي إن مكتب الهيئة في واشنطن سيُغلق في هذا الأسبوع طالبا من الموظفين عدم الحضور.

وقال فوت، المدير الجديد لمكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض ومهندس الخطة المحافظة المعروفة باسم “مشروع 2025” لإصلاح الحكومة الفدرالية “من فضلكم لا تؤدوا أي مهام عمل”.

وشدّد فوت على أن الموظفين سيحتاجون إلى الحصول على إذن كتابي منه قبل القيام بأي عمل من الآن فصاعدا، في ما عدا ذلك سيتعيّن عليهم “التوقف عن أداء أي مهمة عمل”.

أنشئ مكتب حماية المستهلك المالي في العام 2011، في أعقاب الأزمة المالية الكبرى العام 2008، وهو مكلّف حماية المستهلكين الأمريكيين من أي تجاوزات للشركات.

لطالما اتّهم الجمهوريون الوكالة المستقلة بتجاوز تفويضها، وقد دعا بعض من أشدّ مؤيدي ترامب، بما في ذلك الملياردير إيلون ماسك، إلى إغلاقها.

يبدو أن قرار تعليق كل الأعمال في وكالة حماية المستهلك المالي وإغلاق مكاتبه ينطوي على محاولة لتقليص صلاحياته الرقابية من دون إغلاقه بالكامل، وهو أمر يتطلب موافقة الكونغرس.

في رسالة عبر الفيديو شدّدت السناتور الديموقراطية إليزابيث وارن التي لطالما أيّدت نهج الوكالة، على أن “الكونغرس أنشأ وكالة حماية المستهلك المالي، ولا يمكن لأحد، لا الرئيس ولا ماسك ولا فوت، إغلاقها”.

