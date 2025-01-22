البيت الأبيض يعلن عن إجازة للموظفين الحكوميين في مكاتب التنوع الاجتماعي

واشنطن: أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت على منصة “إكس” إجازة مدفوعة بحلول مساء الأربعاء للموظفين الفدراليين العاملين في مكاتب التنوع الاجتماعي، مع إصدار إدارة دونالد ترامب الجديدة أمرا بإنهاء هذه البرامج.

وجاء في مذكرة لمكتب أمريكي لإدارة الموظفين نشرت على “إكس” “أرسلوا بلاغا لجميع موظفي مكاتب التنوع والمساواة والإدماج وإمكان الوصول DEIA بأنهم سيحصلون على إجازة إدارية مدفوعة تدخل حيز التنفيذ فورا في وقت تتخذ الوكالة خطوات لإغلاق/ إنهاء كل مبادرات DEIA ومكاتبها وبرامجها”.

وأكدت ليفيت المذكرة التي وجّهت جميع رؤساء الأقسام بإبلاغ الموظفين بحلول الساعة 17,00 الأربعاء بالأمر.

وفي اليوم الأول لولايته الرئاسية الثانية الاثنين، ألغى ترامب العديد من الأوامر التنفيذية التي كانت لصالح مجتمع الميم وأصدر أخرى تؤكد وجود جنسين هما ذكر وأنثى فقط بينما أنهى برامج التنوع الاجتماعي الحكومية.

وأثناء حملته الانتخابية، انتقد سياسات الحكومة الفدرالية وعالم الشركات بشأن التنوع والمساواة والإدماج، قائلا إنها تميّز ضد البيض، لا سيما الرجال.

وجاء في أحد الأوامر التنفيذية التي ألغت هذا النوع من البرامج أن “إدارة (الرئيس السابق جو) بايدن فرضت برامج تنطوي على التمييز غير قانونية ولا أخلاقية تحت مسمى (تنوع، مساواة، وإدماج) DEI على كل جوانب الحكومة الفدرالية تقريبا في مجالات تتراوح من سلامة الطيران وصولا إلى الجيش”.

وأثناء حملته الانتخابية، ندد الرئيس الجمهوري بأي اعتراف بالتنوع الاجتماعي إذ هاجم المتحولين جنسيا، لا سيما النساء في مجال الرياضة.

وألغى ترامب أمام حشد من أنصاره في واشنطن الاثنين 78 أمرا تنفيذيا وتحركا ومذكرة رئاسية صادرة عن سلفه الديموقراطي بايدن.

ودعمت العديد من المراسيم الملغاة التنوع والمساواة في الحكومة وأماكن العمل وقطاع الصحة وحقوق الأمريكيين من مجتمع الميم.

(أ ف ب)