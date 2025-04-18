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إدارة ترامب تدرس خيار إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول

منذ 35 دقيقة

رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول

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واشنطن: يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته خيار إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، حسبما أفاد كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض الجمعة.

وردا على سؤال أحد الصحافيين عمّا إذا كان من المحتمل إقالة باول غداة الهجوم الذي شنّه عليه ترامب، قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت للصحافيين، “سيواصل الرئيس وفريقه دراسة هذه المسألة”.

ولا يملك الرئيس الأمريكي سلطة مباشرة لإقالة محافظي بنك الاحتياطي الفدرالي، لكنّ ترامب قد يبدا عملية طويلة الأمد لمحاولة إقالة باول عبر إثبات وجود “سبب” للقيام بذلك.

انتقد ترامب مرارا رئيس الاحتياطي الفدرالي الذي رشّحه لمنصه خلال فترة ولايته الأولى، متهما إياه بتسييس مهامه.

والأربعاء، حذّر باول من أن الرسوم الجمركية الواسعة النطاق التي فرضها ترامب على كل الشركاء التجاريين تقريبا قد تضع الاحتياطي الفدرالي في موقف صعب، إذ سيضطر للاختيار بين معالجة التضخم والبطالة.

والخميس، أكد الرئيس الجمهوري أنّه قادر على إجبار باول على ترك منصبه.

وقال ترامب “لست راضيا عنه. أبلغته بذلك، وإذا أردته أن يغادر، فإنّه سيغادر بسرعة كبيرة، صدقوني”.

(أ ف ب)

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