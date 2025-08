إدارة ترامب تربط دفع 1.9 مليار دولار للولايات والمدن بموقفها من مقاطعة إسرائيل

واشنطن: قالت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ في بيان نقلا عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات والمدن الأمريكية لن تتلقى تمويلا للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية.

وبموجب شروط الوكالة للمستفيدين من المنح، يتعين أن تقر الولايات بأنها لن تقطع “علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدا” كي تتلقى الأموال من الوكالة.

وجاء في 11 إشعارا من الوكالة بشأن المنح أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى.

وهذا أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب للتمويل الاتحادي المنتظم في تعزيز رسالتها السياسية على مستوى الولايات.

Is disaster aid being tied to political loyalty?

FEMA now requires states to pledge they won’t boycott Israeli companies to get funding.

Will others follow?

Watch closely. Ask questions. Hold decision-makers accountable.

(Source: Reuters, Aug. 4, 2025) pic.twitter.com/R0i8Hf97ME

— Emergency Legal Responders (@ELResponders) August 4, 2025