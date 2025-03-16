إدارة ترامب ترحل مئات المهاجرين رغم قرار قضائي بوقف التنفيذ

واشنطن: على الرغم من قرار القضاء الفيدرالي بوقف التنفيذ، أقدمت الإدارة الأمريكية، الأحد، على ترحيل أكثر من 250 مهاجرًا غير نظامي إلى السلفادور بدعوى ارتباطهم بعصابة فنزويلية.

وذكر مراسل الأناضول أن الخطوات التي اتخذتها إدارة دونالد ترامب، في الولايات المتحدة لمكافحة الهجرة غير النظامية، لا تزال تحتل صدارة اهتمام الرأي العام الأمريكي منذ السبت.

وأكد أن السلطات الأمريكية رحّلت أكثر من 250 مهاجرًا بدعوى ارتباطهم بعصابة “ترين دي أراغوا” الفنزويلية على الرغم من قرار بوقف التنفيذ أصدره القضاء الفيدرالي، السبت.

وذكر أن المهاجرين غير النظاميين المذكورين تم نقلهم إلى السلفادور، التي تم التوصل إلى اتفاق مسبق معها في هذا الشأن.

وكشف مسؤولون أمريكيون عن تفعيل صلاحيات الترحيل التي تُستخدم في أوقات الحرب بموجب أمر تنفيذي وقعه ترامب، وأنه تم ترحيل المهاجرين الذين يُزعم أن لهم صلات بالعصابة المذكورة بأسرع ما يمكن في هذا الإطار.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان نشره عبر منصة إكس: “أرسلنا أكثر من 250 عضوًا أجنبيًا معاديًا من عصابة ترين دي أراغوا، ووافقت السلفادور على احتجازهم في سجونها الجيدة مقابل أجر عادل”.

وفيما يتعلق بقرار القاضي الفيدرالي جيمس بويسبيرغ، وقف تنفيذ الترحيل، قال رئيس السلفادور نجيب بوكيلي، في منشور عبر حسابه على منصة للتواصل الاجتماعي: “لقد فات الأوان”.

وأعاد مدير الاتصالات بالبيت الأبيض ستيفن تشيونغ، مشاركة منشور رئيس السلفادور.

يشار أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعاد تفعيل تفويض يُستخدم فقط في أوقات الحرب لتسريع ترحيل المهاجرين المرتبطين بالعصابة الفنزويلية.

ويُعطي “قانون الأعداء الأجانب” الصادر عام 1798، والذي أعاد ترامب تفعيله، الرئيس صلاحيات استثنائية لاستهداف وترحيل المهاجرين غير المسجلين.

وتم استخدام هذا القانون خلال حرب 1812، والحرب العالمية الأولى (1914-1918)، والحرب العالمية الثانية (1939-1945) لترحيل “الأعداء الأجانب النشطين”.

(الأناضول)