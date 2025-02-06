إدارة ترامب ترسل عروضا للمغادرة الطوعية لموظفي المزيد من وكالات المخابرات

واشنطن: أرسلت الحكومة الأمريكية عروضا للمغادرة الطوعية لموظفي أربع وكالات مخابرات أمريكية على الأقل بالإضافة إلى وكالة المخابرات المركزية، في الوقت الذي اكتسبت فيه حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص قوة العمل الاتحادية زخما أمس الأربعاء.

وكلف الرئيس الجمهوري أغنى رجل في العالم إيلون ماسك بقيادة العملية. وقد أثار هذا المسعى ذعر الموظفين، وتسبب في احتجاجات عامة، ودفع الديمقراطيين إلى اتهام الملياردير بقيادة عملية استحواذ حكومية.

وقال متحدثون إن الوكالات الأربع الإضافية التي تلقى موظفوها عروضا لإنهاء الخدمة طواعية هي مكتب مدير المخابرات الوطنية، ووكالة الأمن القومي، والوكالة الوطنية للمخابرات الجغرافية المكانية، ومكتب الاستطلاع الوطني.

ولم يتضح عدد الموظفين الذين طالهم الأمر لأن الأرقام تكون سرية بالنسبة للوكالات الكبرى.

وقالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إن موظفيها تلقوا عروضا للمغادرة الطوعية، في خطوة تهدف إلى مواءمة عمل وكالة المخابرات الأهم في البلاد مع أهداف مديرها الجديد جون راتكليف.

وخلال الأسبوع الماضي، عرض البيت الأبيض على مليوني موظف مدني اتحادي بدوام كامل فرصة التوقف عن العمل هذا الأسبوع مع الحصول على الأجور والامتيازات حتى 30 سبتمبر/ أيلول.

ولم يعرف على الفور ما إذا كانت الشروط المقدمة لموظفي المخابرات هي نفسها.

وتجدر الإشارة إلى أن علاقة ترامب متوترة مع وكالات المخابرات الأمريكية بسبب استنتاجات تفيد بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية أعوام 2016 و2020 و2024 للتأثير على التصويت لصالحه.

(رويترز)