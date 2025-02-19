إدارة ترامب تزعم حصول ملايين الموتى على مدفوعات الضمان الاجتماعي

واشنطن: زعمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عشرات الملايين من الأشخاص المتوفين ممن تزيد أعمارهم عن 100 عام يتلقون مدفوعات الضمان الاجتماعي، وهو ادعاء غير دقيق.

وخلال الأيام الماضية، صرح ترامب ومستشاره الملياردير إيلون ماسك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي مؤتمرات صحافية بأن هناك أشخاصا توفوا من 100 و 200 وحتى 300 عام ولا تزال تصرف لهم هذه المساعدات بشكل غير قانوني، واصفا الأمر بـ”المشكلة الضخمة”، في ظل جهود وزارة كفاءة الحكومة لمكافحة الهدر والاحتيال.

ورغم أن بعض المدفوعات غير القانونية سجلت بالفعل، بما في ذلك لأشخاص متوفين، إلا أن الأرقام التي طرحها ماسك والبيت الأبيض مبالغ فيها ولا تعكس بيانات الضمان الاجتماعي بدقة.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي بولاية فلوريدا يوم الثلاثاء: “لدينا ملايين وملايين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 100 عام يحصلون على إعانات الضمان الاجتماعي”. وأضاف: “من الواضح أن هذا الأمر ينطوي على احتيال أو سوء إدارة”.

وتابع قائلا: “إذا أخرجنا كل هؤلاء الملايين من الأشخاص من نظام الضمان الاجتماعي، فسيصبح لدينا فجأة نظام ضمان اجتماعي قوي يخدم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 أو 80 أو 90 عاما، ولكن ليس 200 عام”. كما ذكر أن هناك شخصا مسجلا في النظام على أنه يبلغ من العمر 360 عاما.

(أ ب)