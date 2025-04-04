إدارة ترامب تستخدم “تكتيكات جديدة” لترحيل طلاب متضامنين مع فلسطين

واشنطن: قال مسؤولون في جامعات أمريكية، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستخدم “مبررات غامضة” و”تكتيكات جديدة” لترحيل طلاب أجانب، في إطار حملة تستهدف الطلاب المتضامنين مع فلسطين.

رئيس جامعة ولاية مينيسوتا إدوارد إنش، قال في بيان إن تأشيرات 5 طلاب أجانب ألغيت “لأسباب غير محددة”.

وأضاف إنش: “هذه أوقات صعبة ولا تشبه أي أوقات واجهناها من قبل”.

وذكر مسؤولون جامعيون أن الحكومة الفيدرالية تنفذ “تكتيكات جديدة” من خلال حذف سجلات الطلاب الأجانب “بصمت”، بدلا من المرور عبر الجامعات كما كانت تفعل في الماضي.

من جانبها، قالت ميريام فيلدبلوم، رئيسة جمعية رؤساء الجامعات للتعليم العالي والهجرة في الولايات المتحدة، إن الطلاب يُطلب منهم مغادرة البلاد بقرار نادرا ما تشهده الجامعات.

ولفتت فيلدبلوم إلى أن بعض الطلاب صدرت لهم أوامر بمغادرة الجامعات بسبب مخالفات بسيطة أو مخالفات مرورية.

أما بيرني بورولا، نائب رئيس رابطة الجامعات العامة والجامعات المانحة للأراضي فقال: “يبدو أن الجامعات غير قادرة على العثور على أي شيء له علاقة بغزة أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو الاحتجاجات”.

وأضاف أن العديد من أعضاء الرابطة شهدوا مؤخرا إلغاء تأشيرة طالب واحد على الأقل.

وفي 9 مارس/ آذار الماضي، اعتقلت السلطات الأمريكية الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديدا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب في غزة.

وجاء الاعتقال بعد أن وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير/ كانون الثاني الماضي، أمرا تنفيذيا يتعلق بـ”مكافحة معاداة السامية”، يتيح ترحيل الطلاب الذين يشاركون في مظاهرات داعمة لفلسطين.

كم تم اعتقال طالبة الدكتوراة التركية في جامعة توفتس بولاية ماساتشوستس رميساء أوزتورك، في وقت تقوم فيه إدارة ترامب بقمع الطلاب والأكاديميين المؤيدين للفلسطينيين.

وكانت جامعات كولومبيا، ونورث وسترن، وبورتلاند الحكومية، وتوين سيتيز في مينيسوتا، وحرم بيركلي بجامعة كاليفورنيا من بين الجامعات التي نظمت فيها مظاهرات دعما لفلسطين بدأت في أبريل/ نيسان 2024 وانتشرت في أنحاء العالم.

وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة أخرى في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

(الأناضول)