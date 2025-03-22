إدارة ترامب تعتزم استيراد البيض من تركيا وكوريا الجنوبية

واشنطن- “القدس العربي”: قالت وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز يوم الجمعة إن إدارة ترامب تستورد ملايين البيض من تركيا وكوريا الجنوبية، ومن المرجح أن تسهم دول أخرى في الأسابيع المقبلة.

وأضافت رولينز للصحافيين في البيت الأبيض: “حاليًا، نستورد البيض من تركيا وكوريا الجنوبية. بالأمس فقط، تحدثتُ مع دولتين أخريين ستبدآن الاستيراد قريبًا. لم نوقع هذه الاتفاقية بعد، لذا لا أريد الكشف عن هويتها”.

وتابعت “نحن نتحدث عن مئات الملايين من البيض على المدى القصير. لذا، فهي ليست قليلة الأهمية، ولكنها كبيرة بما يكفي للمساعدة في استمرار انخفاض الأسعار في الوقت الحالي،” “وبعد ذلك، عندما تعود أسراب الدجاج لدينا إلى النمو، ونستعيد نشاطنا الكامل في إنتاج البيض، ونأمل أن يحدث ذلك في غضون شهرين، سنعود إلى إنتاج البيض الداخلي ونقله إلى الرفوف.”

وتسعى إدارة ترامب جاهدةً لكبح جماح أسعار البيض، التي شهدت ارتفاعًا حادًا في الأشهر الأخيرة وسط مخاوف من انتشار إنفلونزا الطيور. وقد أجبرت المخاوف من الفيروس المزارعين على ذبح ملايين الدجاج، ما أدى إلى نقص في البيض وارتفاع حاد في الأسعار.

وأشارت توقعات وزارة الزراعة التي نشرت الشهر الماضي إلى أن أسعار البيض قد ترتفع بنسبة 41 في المئة في عام 2025.