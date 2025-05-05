إدارة ترامب تعرض ألف دولار لكل مهاجر غير نظامي يغادر طوعا

واشنطن: أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمها تقديم دعم بقيمة ألف دولار للمهاجرين غير النظاميين الذين يعودون إلى بلادهم بمحض إرادتهم.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، فإن الحكومة الفيدرالية ستتخذ خطوة جديدة لتسريع عودة المهاجرين غير النظاميين.

ووفقا لذلك ستقدّم الحكومة ألف دولار كـ”مساعدة سفر” لكل مهاجر غير نظامي يتواجد في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني ويرغب بالعودة إلى بلده الأصلي.

وتأمل الوزارة أن يتمكن بعض المهاجرين غير النظاميين بفضل هذا الدعم من العودة إلى بلدانهم بشكل أسرع.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، منحت إدارة ترامب الوكالات الفيدرالية سلطة واسعة لتكثيف جهود ترحيل المهاجرين من البلاد، وذلك عقب أوامر رئاسية بإعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

(الأناضول)