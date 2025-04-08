إدارة ترامب تعمل على استئناف بعض برامج المساعدات الخارجية

واشنطن: قالت ستة مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحركت اليوم الثلاثاء لاستئناف ما لا يقل عن ستة برامج للمساعدات الخارجية.

وطلب جيريمي لوين القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهو أيضا موظف في إدارة الكفاءة الحكومية التي يشرف عليها الملياردير إيلون ماسك، من الموظفين في رسالة بالبريد الإلكتروني العدول عن إنهاء البرامج.

وأوضحت خمسة مصادر مطلعة على هذه المسألة أن البرامج التي طلب استئنافها هي أنشطة برنامج الأغذية العالمي في لبنان وسوريا والصومال والأردن والعراق والإكوادور.

(رويترز)