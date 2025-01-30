إدارة ترامب تفشل في تقديم أي دليل على صحة مزاعمها “السخيفة” بشأن استخدام “الواقيات الذكرية” بغزة لصنع القنابل

واشنطن- “القدس العربي”: زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولته الصحافية كارولين ليفيت أن الإدارة أوقفت خطة لإنفاق 50 مليون دولار على الواقيات الذكرية لغزة كجزء من إعادة تقييم الإدارة الجديدة للتمويل الفيدرالي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء “لقد تمكنا من تحديد وإيقاف 50 مليون دولار كانت ترسل إلى غزة لشراء الواقيات الذكرية لحماس. لقد استخدموها كوسيلة لصنع القنابل”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2021 إن حماس والجماعات الأخرى لديها تاريخ في إطلاق البالونات الحارقة تجاه إسرائيل بواسطة “الواقيات الذكرية”.

ولكن لم يقدم ترامب ولا المسؤولون في إدارته أدلة على البرنامج الذي يشيرون إليه أو ما إذا كانت حماس قد استخدمت الواقيات الذكرية كسلاح في حربها مع إسرائيل. ولم يستجب مكتب الإدارة والميزانية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لأسئلة من منصات إخبارية أمريكية من بينها شبكة سي بي إس نيوز ووكالة أسوشيتدبرس .

وتظهر الأرقام المتاحة من وزارة الخارجية أن الشحنات السابقة من وسائل منع الحمل، بما في ذلك الواقيات الذكرية، إلى الشرق الأوسط كلفت أقل كثيرا من 50 مليون دولار.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس، دون أن تحدد ما إذا كانت تشير إلى برنامج يتضمن الرقم 50 مليون دولار، إن التوقف الفيدرالي في المساعدات الخارجية شمل منع 102 مليون دولار من “التمويل غير المبرر” لمقاول في غزة، “بما في ذلك الأموال المخصصة لمنع الحمل”.

وأضافت بروس في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الصحافيين أن الإدارة أوقفت تمويلا بقيمة 102 مليون دولار لهيئة الطب الدولي في غزة.

وفي بيان صحافي، ردت منظمة فيلق الطب الدولي، وهي منظمة مساعدات عالمية مقرها لوس أنجلوس، بأنها تلقت حوالي 68 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واستخدمت التمويل لتشغيل مستشفيين ميدانيين في غزة.

وجاء في بيان المنظمة “لم يتم استخدام أي تمويل من الحكومة الأمريكية لشراء أو توزيع الواقيات الذكرية”.

ويذكر أحدث تقرير متاح على الإنترنت عن شحنات وسائل منع الحمل والواقي الذكري من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، للسنة المالية 2023، أن الشحنة الوحيدة من وسائل منع الحمل التي أرسلتها الوكالة إلى الشرق الأوسط منذ السنة المالية 2019 كانت إلى الأردن، وبلغت تكلفتها 45680 دولارًا. وكانت الشحنة تحتوي على وسائل منع حمل عن طريق الحقن والفم، وليس الواقيات الذكرية.

وبحسب تقارير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فإن شحنات وسائل منع الحمل إلى الشرق الأوسط لا تتم سنويا. ففي العقد الذي سبق السنة المالية 2023، لم تكن هناك سوى شحنتين، إحداهما في السنة المالية 2019 والأخرى في السنة المالية 2013. وفي السنة المالية 2019 ، أنفقت الوكالة ما مجموعه 1.1 مليون دولار على وسائل منع الحمل لليمن، حيث شكلت الواقيات الذكرية 4% من القيمة الإجمالية.

ومن غير الواضح ما إذا كانت هناك أي شحنات مخططة لوسائل منع الحمل إلى غزة في السنة المالية 2025. ولكن القيمة الإجمالية لجميع وسائل منع الحمل التي تم شحنها من الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بلغت 60 مليون دولار في السنة المالية 2023، والتي شملت شحنات إلى 23 دولة.