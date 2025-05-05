إدارة ترامب تقول إنها ستدفع ألف دولار للمهاجرين غير الشرعيين في أمريكا لمغادرة البلاد

واشنطن: قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها سوف تدفع ألف دولار للمهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة الذين يعودون طواعية إلى بلادهم، حيث تمضي قدما في خطتها للترحيل الجماعي للمهاجرين في البلاد.

وقالت وزارة الأمن الداخلي اليوم الاثنين إنها ستدفع أيضا تكلفة المساعدة في السفر، وإن الأشخاص الذين يستخدمون تطبيق “سي بي بي هوم” لإبلاغ الحكومة أنهم يخططون للعودة إلى ديارهم سيتم “تخفيض أولوياتهم” للاحتجاز والإبعاد من جانب مسؤولي إنفاذ قانون الهجرة.

وقالت وزيرة الداخلية كريستي نويم “إذا كنت هنا بشكل غير قانوني، فإن الرحيل الطوعي هو أفضل وسيلة وأكثرها آمانا وفعالية من حيث التكلفة لمغادرة الولايات المتحدة لتجنب الاعتقال. وزارة الأمن الداخلي تقدم الآن المساعدة المالية للأجانب غير الشرعيين ومنحة مالية للعودة إلى بلدهم من خلال تطبيق “سي بي بي هوم”.

وقد جعل الرئيس دونالد ترامب تطبيق قانون الهجرة محور حملته الانتخابية، إلا أن هذه الجهود مكلفة وتتطلب موارد ضخمة.

وبينما تضغط الإدارة الجمهورية على الكونغرس لتخصيص زيادة هائلة في الموارد لإدارة الهجرة والجمارك لإبعاد المهاجرين من البلاد، فهي تدفع بقوة المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، للرحيل الطوعي.

(أ ب)