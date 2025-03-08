سياسة | دولي | الولايات المتحدة

إدارة ترامب تقيل مديرة مكتب محامي العفو بوزارة العدل

8 - مارس - 2025

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واشنطن: أقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة ليز أوير مديرة مكتب محامي العفو الذي يتعامل مع طلبات العفو الرئاسية في وزارة العدل.

وعملت أوير مديرة للمكتب منذ عام 2022، وتمت إقالتها “بأثر فوري” وفقا لمذكرة شاركتها على موقع “لينكد إن” تستشهد بسلطة ترامب التنفيذية بموجب دستور الولايات المتحدة.

وقالت أوير إنها حزينة لإقالتها من المنصب الذي بذلت فيه كل ما في وسعها على مدار السنوات الثلاث الماضية.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 8, 2025 الساعة 3:52 ص

    ههه إنه الانتقام الذي سيسحق أعداء ترامب المتصهين الأرعن المجنون الذي تكبله قيود العدالة الأمريكية والذي لا أستطيع فهمه في دراما الانتخابات الأمريكية هو كيف سمحوا لترامب المطارد في أكثر من قضية أمام العدالة بأن يصبح رئيس أكبر دولة فساد وبلطجة في العالم الظالم 🤔😎

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