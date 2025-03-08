إدارة ترامب تقيل مديرة مكتب محامي العفو بوزارة العدل

واشنطن: أقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة ليز أوير مديرة مكتب محامي العفو الذي يتعامل مع طلبات العفو الرئاسية في وزارة العدل.

وعملت أوير مديرة للمكتب منذ عام 2022، وتمت إقالتها “بأثر فوري” وفقا لمذكرة شاركتها على موقع “لينكد إن” تستشهد بسلطة ترامب التنفيذية بموجب دستور الولايات المتحدة.

وقالت أوير إنها حزينة لإقالتها من المنصب الذي بذلت فيه كل ما في وسعها على مدار السنوات الثلاث الماضية.

(رويترز)