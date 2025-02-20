إدارة ترامب تلغي التمثيل القانوني لآلاف الأطفال المهاجرين

واشنطن- “القدس العربي”: أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا بوقف العمل على شركة تقدم التمثيل القانوني لآلاف الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم.

وأبلغت وزارة الداخلية مركز أكاسيا للعدالة أن “الحكومة توجّه شركتكم بموجب هذا إلى وقف جميع الأعمال المرتبطة بنطاق العقد، الذي يوفر الخدمات القانونية للأطفال غير المصحوبين بذويهم”.

كما وجّهت الرسالة شركة أكاسيا “بوقف جميع الخدمات وطلب الإمدادات” وإبلاغ المقاولين على الفور بأمر وقف العمل.

ولم تذكر وزارة الداخلية سببًا محددًا لهذا الأمر، لكنها قالت إنه “تم تنفيذه لأسباب خارجة عن إرادتك، ولا ينبغي تفسيره بشكل خاطئ على أنه مؤشر على الأداء الضعيف لشركتك”.

ويقدّم برنامج الأطفال غير المصحوبين بذويهم في منظمة أكاسيا خدمات قانونية لأكثر من 26 ألف طفل تحت وصاية مكتب إعادة توطين اللاجئين أو تم إطلاق سراحهم منها، وفقًا للمديرة التنفيذية للمنظمة، شاينا آبر.

وقالت آبر إن البرنامج يحمي الأطفال من الإتجار بالبشر، ويساعد محاكم الهجرة على العمل بسلاسة أكبر ويضمن “الحد الأدنى من الإجراءات القانونية الواجبة، حتى يتمكن الأطفال الذين يتنقلون عبر نظام الهجرة بمفردهم من فهم حقوقهم والتزاماتهم القانونية”.

وانتقدت بشدة أمر وقف العمل في بيان ردا على خطاب الإدارة.

وكتبت آبر: “إن قرار الإدارة بتعليق هذا البرنامج يقوّض الإجراءات القانونية الواجبة، ويؤثر بشكل غير متناسب على الأطفال المعرضين للخطر، ويعرّض الأطفال الذين تعرضوا بالفعل لصدمة شديدة لخطر المزيد من الأذى أو الاستغلال”.

وأضافت: “نحن على استعداد للعمل مع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية لمراجعة هذه الخدمات الأساسية واستعادتها بسرعة حتى تتمكن أكاسيا وشركاؤنا من مواصلة دعم الأطفال المعرضين للخطر”.