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إدارة ترامب تهدد بسحب الاعتماد من جامعة كولومبيا

منذ 13 دقيقة

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نيويورك: رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء صوتها ضدّ جامعة كولومبيا المرموقة في نيويورك، مهدّدة بسحب اعتمادها، الأمر الذي قد يؤدي إلى حرمانها من التمويل الفدرالي.

ويتهم ترامب الجامعات الأمريكية الشهيرة بمعاداة السامية لأنّها سمحت للاحتجاجات الطلابية ضدّ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بالاستمرار في أحرامها الجامعية.

والأربعاء، اتهمت وزيرة التعليم ليندا مكماهون جامعة كولومبيا بعدم حماية الطلاب اليهود في حرمها، رغم تقديمهم طلبات بذلك، الأمر الذي قد يكون سببا وراء سحب اعتمادها الرسمي.

وزعمت الوزيرة في بيان إنّه “بعد الهجمات (..)  التي نفذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تجاهلت إدارة كولومبيا بشكل متعمّد المضايقات التي يتعرّض لها الطلاب اليهود في حرمها الجامعي. هذا ليس أمرا غير أخلاقي فحسب، بل غير قانوني أيضا”.

وقد يعني سحب اعتماد جامعة كولومبيا فقدانها التمويل الفدرالي.

وكانت إدارة ترامب خفّضت التمويل الفدرالي للجامعة بمقدار 400 مليون دولار في بداية مارس/ آذار. ومنذ ذلك الحين، أعلنت الجامعة أنّها بدأت بإصلاحات جذرية طلبتها الإدارة في محاولة منها لاستعادة هذه الأموال.

(وكالات)

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