سياسة | دولي

إدارة ترامب توافق على صفقة أسلحة بقيمة 510 ملايين دولار لصالح إسرائيل

منذ ساعة واحدة

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واشنطن: وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفقة أسلحة لصالح إسرائيل بقيمة 510 ملايين دولار.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الإثنين، إن الصفقة التي تمت الموافقة عليها تشمل أكثر من سبعة آلاف مجموعة توجيه للقنابل من نوع “ذخائر الهجوم المباشر المشترك” بنوعين مختلفين.

وجاء في بيان الوزارة: “الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن مصلحة الأمن القومي الأمريكي مساعدة إسرائيل في تطوير قدراتها الدفاعية والحفاظ عليها قوية وجاهزة”. وأضاف البيان أن “هذه الصفقة المقترحة تتماشى مع تلك الأهداف”.

(أ ب)

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