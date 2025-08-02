إدارة ترامب توقف تمويل برامج تابعة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض

نيويورك: نقلت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الجمعة عن مصادر لم تسمها أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقفت تمويل مجموعة من برامج الصحة العامة التي تديرها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ووفقا لتقرير الصحيفة، تشمل هذه البرامج مكافحة العنف بين الشباب، والبحوث المتعلقة بالوقاية من الإصابات والوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية، والجهود التي تستهدف مرض السكري وأمراض الكلى المزمنة وتعاطي التبغ.

وذكرت الصحيفة نقلا عن شخص مطلع على الأمر أنه لم يتسن تحديد حجم الأموال المحتجزة، ولكن قد تصل إلى 200 مليون دولار.

ولم تردّ المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها على طلب للتعليق.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق عن نيته خفض الإنفاق الصحي في الولايات المتحدة بأكثر من الربع العام المقبل. وتواجه المعاهد الوطنية للصحة والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تخفيضات بمليارات الدولارات.

(رويترز)