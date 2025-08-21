إدارة ترامب ستدقق في طلبات الهجرة لرصد السلوك “المعادي لأمريكا”

واشنطن: قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها ستقيّم المتقدّمين للحصول على تأشيرات العمل والدراسة والهجرة لرصد سلوكيات “معاداة أمريكا”، وستتخذ القرار بناء على نتائج التقييم، ما أثار القلق على ممارسة حرية التعبير.

وقالت دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية في “تنبيه بشأن السياسات” بتاريخ الثلاثاء إنها أعطت موظفي الهجرة توجيهات جديدة حول كيفية تطبيق النتائج التقديرية في الحالات التي يكون فيها المتقدّمون الأجانب “يدعمون أو يروّجون للأيديولوجيات أو الأنشطة المعادية لأمريكا”، وكذلك “الإرهاب المعادي للسامية”.

ويصف ترامب مجموعة من الأصوات المعارضة بأنها معادية لأمريكا، بما في ذلك مؤرخون ومتاحف توثّق تاريخ العبودية في البلاد، والمتظاهرون الداعمون للفلسطينيين الذين يعارضون الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت دائرة خدمات الهجرة والجنسية “سيكون النشاط المعادي لأمريكا عاملا سلبيا بشكل كبير في أي تحليل تقديري”.

وأضافت “ينبغي عدم منح المزايا الأمريكية لأولئك الذين يحتقرون البلاد ويروّجون للأيديولوجيات المعادية لأمريكا”.

(رويترز)