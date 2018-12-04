 إدارة ترامب ستطلع مجلس النواب على وضع السعودية في 13 ديسمبر

منذ 2 ساعتين
 إدارة ترامب ستطلع مجلس النواب على وضع السعودية في 13 ديسمبر

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واشنطن: قال مصدر لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن مسؤولين من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنهم وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع جيم ماتيس، سيطلعون أعضاء مجلس النواب على وضع السعودية يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول.

وقدمت مديرة وكالة المخابرات المركزية جينا هاسبل إفادة خلف أبواب مغلقة لزعماء عدة لجان بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، بشأن قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي الأمر الذي دفع بعض أعضاء مجلس الشيوخ للقول إنهم على يقين أكثر من ذي قبل بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضالع في الجريمة.

(رويترز)

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