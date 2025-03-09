سياسة | عربي | العراق

إدارة ترامب لم تجدد الإعفاءات للعراق لشراء الكهرباء من إيران

9 - مارس - 2025

حجم الخط
4

واشنطن: قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أنهت الإعفاءات الممنوحة للعراق لشراء الكهرباء من إيران، مضيفا أن واشنطن لن تسمح لطهران بأي قدر من الإغاثة الاقتصادية أو المالية.

وأضاف المتحدث بأن “حملة أقصى الضغوط التي يمارسها الرئيس تهدف إلى إنهاء التهديد النووي الإيراني وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية”.

وتابع: “نحث الحكومة العراقية على إنهاء اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن”.

وانتهت مدة سريان الإعفاءات أمس السبت.

وقالت متحدثة باسم السفارة الأمريكية في بغداد الأحد: “في الثامن من آذار/ مارس، لم تجدد وزارة الخارجية الأمريكية الإعفاء الممنوح للعراق لشراء الطاقة الكهربائية الإيرانية”، مشيرة إلى أن ذلك “يضمن عدم السماح لإيران بأي درجة من الانفراج الاقتصادي أو المالي”. ودعت المتحدثة الحكومة العراقية إلى “التخلص من اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن”.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول أبو نواس:
    مارس 9, 2025 الساعة 10:31 ص

    هذا أفضل ما فعلته إدارة ترامب تجاه العراق بوقف ضخ المليارات لإيران ثمنا للغاز المستورد لتماطله بالاعتماد على نفسه لإنتاج الغاز المصاحب للنفط بدلا من احراقه بضغط من أتباع إيران في الداخل

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 9, 2025 الساعة 10:46 ص

    معنى ذلك أن العراق لا يزال تحت الوصاية الأمريكية احتلال ناعم منذ 2003 بسقوط نظام صدام حسين العراقي يا رفاقي ☹️🤔

    رد
  3. يقول فصل الخطاب:
    مارس 9, 2025 الساعة 11:40 ص

    العراق لايزال تحت الاحتلال الأمريكي يا انريكي حقيقة مكشوفة ومفضوحة منذ 2003 أي منذ سقوط نظام صدام حسين يا أبو العينين ☹️🤔

    رد
  4. يقول فصل الخطاب:
    مارس 9, 2025 الساعة 12:04 م

    ههه أمريكا تعاقب العراقيين وليس الإيرانيين 🤔☹️🔥

    رد

أخبار ذات صلة

إسرائيل تصف تقريرا لنيويورك تايمز حول المحادثات النووية الإيرانية “بالكاذب”
28 - مايو - 2025
مسؤول: إدارة ترامب ستنهي كل العقود المالية مع جامعة هارفرد 
27 - مايو - 2025
محلل سياسي: لماذا لا يعني تفكيك البرنامج النووي الإيراني اندلاع حرب؟
25 - مايو - 2025
هارفارد تقاضي إدارة ترامب بعد منعها من قبول الطلاب الأجانب
23 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية