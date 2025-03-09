إدارة ترامب لم تجدد الإعفاءات للعراق لشراء الكهرباء من إيران

واشنطن: قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أنهت الإعفاءات الممنوحة للعراق لشراء الكهرباء من إيران، مضيفا أن واشنطن لن تسمح لطهران بأي قدر من الإغاثة الاقتصادية أو المالية.

وأضاف المتحدث بأن “حملة أقصى الضغوط التي يمارسها الرئيس تهدف إلى إنهاء التهديد النووي الإيراني وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية”.

وتابع: “نحث الحكومة العراقية على إنهاء اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن”.

وانتهت مدة سريان الإعفاءات أمس السبت.

وقالت متحدثة باسم السفارة الأمريكية في بغداد الأحد: “في الثامن من آذار/ مارس، لم تجدد وزارة الخارجية الأمريكية الإعفاء الممنوح للعراق لشراء الطاقة الكهربائية الإيرانية”، مشيرة إلى أن ذلك “يضمن عدم السماح لإيران بأي درجة من الانفراج الاقتصادي أو المالي”. ودعت المتحدثة الحكومة العراقية إلى “التخلص من اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن”.

(رويترز)