إدارة حملة كامالا هاريس تقول إن المرشحة الديمقراطية للرئاسة لا تدعم أي حظر على الأسلحة الأمريكية لإسرائيل

واشنطن- “القدس العربي”: قال أحد كبار مساعدي كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، الخميس، إن المرشحة الرئاسية الديمقراطية لا تدعم فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، بعد أن اقترحت “حركة غير ملتزم” الوطنية أنها منفتحة على مناقشة فرض حظر كامل على تسليم الأسلحة من الولايات المتحدة.

وقال زعماء الحركة الوطنية “غير ملتزم”، التي ولدت من معارضة سياسة الرئيس بايدن تجاه إسرائيل، إن هاريس أظهرت انفتاحًا على اجتماع لمناقشة حظر الأسلحة على إسرائيل بعد تبادل وجيز للآراء مع مؤسسي المجموعة خلال تجمع حملتها يوم الأربعاء في ديترويت، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل”.

ومع ذلك، كرر فيل جوردون، مستشار الأمن القومي لهاريس، معارضتها لحظر الأسلحة في منشور يوم الخميس على منصة التواصل الاجتماعي إكس.

.@VP has been clear: she will always ensure Israel is able to defend itself against Iran and Iran-backed terrorist groups. She does not support an arms embargo on Israel. She will continue to work to protect civilians in Gaza and to uphold international humanitarian law.

— Phil Gordon (@PhilGordon46) August 8, 2024