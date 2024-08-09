إدارة حملة كامالا هاريس تقول إن المرشحة الديمقراطية للرئاسة لا تدعم أي حظر على الأسلحة الأمريكية لإسرائيل

واشنطن- “القدس العربي”: قال أحد كبار مساعدي كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، الخميس، إن المرشحة الرئاسية الديمقراطية لا تدعم فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، بعد أن اقترحت “حركة غير ملتزم” الوطنية أنها منفتحة على مناقشة فرض حظر كامل على تسليم الأسلحة من الولايات المتحدة.

وقال زعماء الحركة الوطنية “غير ملتزم”، التي ولدت من معارضة سياسة الرئيس بايدن تجاه إسرائيل، إن هاريس أظهرت انفتاحًا على اجتماع لمناقشة حظر الأسلحة على إسرائيل بعد تبادل وجيز للآراء مع مؤسسي المجموعة خلال تجمع حملتها يوم الأربعاء في ديترويت، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل”.

ومع ذلك، كرر فيل جوردون، مستشار الأمن القومي لهاريس، معارضتها لحظر الأسلحة في منشور يوم الخميس على منصة التواصل الاجتماعي إكس.

.@VP has been clear: she will always ensure Israel is able to defend itself against Iran and Iran-backed terrorist groups. She does not support an arms embargo on Israel. She will continue to work to protect civilians in Gaza and to uphold international humanitarian law. — Phil Gordon (@PhilGordon46) August 8, 2024

وكتب جوردان على إكس “لقد كانت نائبة الرئيس واضحة: إنها ستضمن دائمًا أن تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها ضد إيران والجماعات الإرهابية المدعومة من إيران. إنها لا تدعم حظر الأسلحة على إسرائيل. وستواصل العمل على حماية المدنيين في غزة ودعم القانون الإنساني الدولي ” .

وقالت ليلى العبد وعباس علوية، مؤسسا الحركة الوطنية غير الملتزمة، في بيان ردا على منشور جوردون، إنهما لا يزالان حريصين على التحدث مع هاريس بشأن هذه القضية.

وتابعا “لقد وجدنا الأمل في أن تعبر نائبة الرئيس هاريس عن انفتاحها على الاجتماع بشأن حظر الأسلحة، ونحن حريصون على مواصلة المشاركة لأن الأشخاص الذين نحبهم يُقتلون بالقنابل الأمريكية”.

وأضاف علوية والعبد “عندما أخبرنا نائبة الرئيس هاريس بأن أفراد مجتمعنا في ميشيغان يفقدون العشرات والمئات من أفراد عائلاتهم بسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة، قالت في ردها: “إنه أمر مروع”. من الواضح لنا أن نائبة الرئيس هاريس قادرة على قيادة سياسة بلادنا تجاه غزة إلى مكان أكثر إنسانية. ونأمل أن تلتقي بنا حتى نتمكن من المضي قدماً لمناقشة حظر الأسلحة”.

واقترب العبد والعلوية من هاريس وزميلها في الترشح، حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز (ديمقراطي) خلال تجمع انتخابي في ديترويت، الأربعاء، وطلبا عقد اجتماع رسمي لمناقشة حظر الأسلحة على إسرائيل.

وقال متحدث باسم حملة هاريس في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: “منذ السابع من أكتوبر، أعطت نائبة الرئيس الأولوية للتواصل مع أفراد المجتمع العربي والمسلم والفلسطيني وغيرهم فيما يتعلق بالحرب في غزة. وفي هذه المشاركة القصيرة، أكدت أن حملتها ستواصل التواصل مع هذه المجتمعات”.

ويرى محللون أمريكيون أن هاريس أكثر تعاطفًا مع معاناة الفلسطينيين مقارنة ببايدن، وأكثر صراحة بشأن مسؤولية إسرائيل عن الموت والدمار في قطاع غزة.