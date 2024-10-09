«إدارة معلومات الطاقة الأمريكية» تقلص توقعاتها للطلب المحلي والعالمي على النفط العام المقبل

نيويورك – رويترز: قالت «إدارة معلومات الطاقة» الأمريكية في تقريرها عن توقعات الطاقة على الأمد القصير إن نمو الطلب على النفط في الولايات المتحدة والعالم سيكون أقل في 2025 عن التوقعات السابقة.

وتتوقع الإدارة أن يرتفع الطلب على النفط في الولايات المتحدة إلى 20.5 مليون برميل يومياً العام المقبل، بانخفاض عن توقعاتها السابقة البالغة 20.6 مليون برميل يومياً.

وجاء أيضاً في التقرير الصادر في وقت متأِخر يوم الثلاثاء أن توقعات الطلب الأمريكي على النفط لعام 2024 ظلت دون تغيير عند 20.3 مليون برميل يومياً.

وقالت الإدارة إنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط إلى 104.3 مليون برميل يومياً العام المقبل، أي أقل بنحو 300 ألف عن التوقعات السابقة. وتتوقع الإدارة أن يبلغ الطلب نحو 103.1 مليون برميل يومياً هذا العام، بانخفاض 20 ألفا عن التوقعات السابقة.

وقالت أيضاً إن خفض توقعات هذا العام ناتج عن تراجع واردات النفط وعمليات تكرير النفط في الصين، أكبر مشترٍ للنفط الخام في الأسواق العالمية. وأضافت أن خفض توقعات العام المقبل يرجع إلى مخاوف من ضعف الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة وكندا.

وقالت الإدارة إن من المتوقع أيضاً ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي إلى مستويات قياسية أقل هذا العام والعام المقبل. وتوقعت أن تنتج الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم حالياً، 13.22 مليون برميل يومياً هذا العام، انخفاضا من توقعات سابقة بلغت 12.25 مليون.

وأضافت أن من المتوقع الآن أن يبلغ إنتاج النفط الأمريكي في 2025 في المتوسط نحو 13.54 مليون برميل يومياً، منخفضا نحو واحد في المئة عن التوقعات السابقة البالغة 13.67 مليون.