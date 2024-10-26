إدانات عربية للهجوم الإسرائيلي على إيران ومطالبات بضبط النفس- (تدوينات)

إيرانيون يسيرون في أحد شوارع طهران بعد الهجوم الإسرائيلي على بلادهم

لندن: أدانت دول عربية، السبت، الهجوم الإسرائيلي على إيران، وعدته “انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية”، وتهديدا لاستقرار المنطقة.

جاء ذلك في بيانات رسمية صادرة عن السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان ومصر والأردن والعراق، بعد وقت قصير من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء الهجوم على إيران الذي دام 4 ساعات، وتأكيد الأخيرة أنها “تصدت بنجاح لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد”.

استنكار ورفض

السعودية أعربت في بيان لوزارة الخارجية عن “إدانتها واستنكارها للهجوم الإسرائيلي باعتباره انتهاكا لسيادة طهران ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية”.

وأكدت “موقفها الثابت في رفض استمرار التصعيد وتوسع رقعة الصراع الذي يهدد أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها”.

وحثت المملكة “كافة الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد”، محذرة من “عواقب استمرار الصراعات العسكرية في المنطقة”.

ودعت الخارجية السعودية “المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة للاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم تجاه خفض التصعيد وإنهاء الصرعات في المنطقة”.

بدورها، قالت الإمارات في بيان للخارجية إنها “تدين بشدة الاستهداف العسكري الذي تعرضت له إيران وتعرب عن قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأكدت “أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب المخاطر، وتوسيع رقعة الصراع”.

وجددت الخارجية الإماراتية “التأكيد على إيمانها بأن تعزيز الحوار والالتزام بالقوانين الدولية واحترام سيادة الدول، هي الأسس المثلى لحل الأزمات الراهنة”.

دعوة لضبط النفس

وأدانت قطر في بيان للخارجية عن “بشدة استهداف إسرائيل لإيران”، معتبرة هذا العمل “انتهاكاً صارخاً لسيادة إيران وخرقاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي”.

كما أعربت عن “قلقها البالغ إزاء التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على هذا التصعيد، وحثت جميع الأطراف المعنية على التحلي بضبط النفس وحل الخلافات بالحوار والطرق السلمية، وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وجددت دعوة دولة قطر للمجتمع الدولي لتكثيف الجهود الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد وإنهاء معاناة شعوب المنطقة، لاسيما في غزة ولبنان.

وأعربت الكويت في بيان للخارجية عن “إدانتها ورفضها الشديدين للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف إيران”.

وأكدت أن “ذلك العدوان يعكس سياسة الفوضى التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال انتهاك سيادة الدول، وتعريض أمن المنطقة للخطر، وتجاوز مبادئ القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية.”.

وجددت الكويت “مطالبتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم لوقف هذه الممارسات التي تهدد مستقبل المنطقة وشعوبها”.

وكذلك أعربت مسقط، في بيان لوزارة الخارجية، عن “إدانة سلطنة عمان واستنكارها الشديد للقصف الجوي الذي شنته إسرائيل على أراضي إيران”.

وأكدت أن الهجوم الإسرائيلي على إيران “يعد انتهاكا صارخا لسيادتها وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي، وتصعيدا يُغذي دوامة العنف ويقوّض الجهود الرامية للتهدئة وخفض التوتر واحتواء الأزمات عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية”.

وأضافت أنها “تشجب الممارسات الإسرائيلية المستمرة والتي تهدد بجر المنطقة نحو مزيد من الاضطرابات وعدم الاستقرار، وتدعو المجتمع الدولي مجددا للتحرك الفاعل في وقف العدوان ووضع حد لهذه الانتهاكات السافرة”.

وجددت سلطنة عمان دعوتها “لمعالجة جذور وأسباب الأزمات في المنطقة من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية والعربية ووقف العدوان على قطاع غزة”.

تحذير من تهديد أمن المنطقة

وفي معرض تعليقها على الهجوم الإسرائيلي على إيران صباح اليوم، قالت مصر، في بيان للخارجية، إنها “تتابع بقلق بالغ حالة التصعيد الخطيرة والمتسارعة بالشرق الأوسط والتي كان آخرها هذا الهجوم”.

وأكدت أنها “تدين كافة الإجراءات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وتؤدي إلى تأجيج الوضع الهش بالإقليم وإذكاء حالة الاحتقان واحتدام الصراع بالمنطقة”.

وحذرت مصر من “مخاطر التصعيد الراهنة التي قد تؤدى سواء عن عمد أو نتيجة لحسابات خاطئة لانزلاق المنطقة إلى مواجهة خطيرة تهدد الأمن الاقليمي والدولي”.

وشددت القاهرة على موقفها الداعي لسرعة التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في إطار صفقة يتم بموجبها إطلاق سراح الرهائن والأسرى، باعتبارها السبيل الوحيد لخفض التصعيد والأساس الذي سيؤدي إلى إقرار التهدئة المطلوبة في هذا الظرف الحرج بالإقليم.

وجددت مطالبتها بوقف فوري لإطلاق النار في لبنان، وضرورة احترام السيادة اللبنانية على كافة أراضيه.

فيما اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، أن الهجوم على إيران “خرق للقانون الدولي وانتهاك لسيادتها، وتصعيد خطير يدفع باتجاه المزيد من التوتر في المنطقة”.

وأكدت على “رفض المملكة المطلق للتصعيد الخطير في المنطقة ولانتهاكات القانون الدولي، محذرا من الانزلاق إلى صراعٍ يهدد استقرار المنطقة والأمن الدولي”.

وطالبت المجتمع الدولي بـ”ضرورة تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية تفرض وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية ولبنان خطوة أولى نحو خفض التصعيد، ووقف خروقات إسرائيل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحماية أمن المنطقة واستقرارها من التبعات الكارثية لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية”.

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين القصف الجوي الذي شنته إسرائيل على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خرقاً للقانون الدولي وانتهاكاً لسيادتها، وتصعيداً خطيراً يدفع باتجاه المزيد من التوتر في المنطقة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة على رفض المملكة… pic.twitter.com/V7EaTZL3vW — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) October 26, 2024

دعوة لوقف حرب غزة ولبنان

أما العراق، فقال في بيان للحكومة: “يواصل الكيان الصهيوني الغاصب سياساته العدوانية وتوسعة الصراع في المنطقة، ومنهج الاعتداءات السافرة التي يرتكبها دون رادع، وهذه المرّة يوجه يد العدوان نحو إيران بما اقترفه من اعتداء جوي على أهداف إيرانية”.

وأعرب عن “استنكاره وإدانته بأشد العبارات الواضحة هذا العدوان، ويجدد تضامنه ووقوفه مع إيران”.

وأكد العراق موقفه “الثابت والمبدئي الداعي لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، والعمل الإقليمي والدولي الشامل على دعم الاستقرار في المنطقة”.

من جهته، كشف الجيش الإيراني عن مقتل عسكريين اثنين في الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على البلاد، فجر السبت، وفق وكالتي “إرنا” و”تسنيم” المحليتين.

كما أعلن الدفاع الجوي الإيراني “التصدي لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد”.

جاء ذلك في تصريح أدلى به مسؤول العلاقات العامة في الدفاع الجوي الإيراني لوكالة أنباء “إرنا” الرسمية، دون الكشف عن هويته.

وفي وقت سابق السبت، قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مقطع مصور: “أستطيع الآن أن أؤكد أننا انتهينا من الرد الإسرائيلي على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل”.

(الأناضول)