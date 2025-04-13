إدانات عربية لهجمات الفاشر في السودان ودعوات لحل سلمي

الخرطوم: أدانت دول عربية، الأحد، الهجمات على مدينة الفاشر السودانية، واعتبرتها “انتهاكات للقانون الدولي”، مطالبة بحل سلمي بالبلد المتنازعة منذ أبريل/ نيسان 2023.

جاء ذلك في بيانات صادرة عن السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عُمان، ومصر والأردن.

وفجر الأحد، أعلنت “منسقية مقاومة الفاشر” (لجنة شعبية) أن حصيلة ضحايا هجمات قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، بما فيها مخيما “زمزم وأبو شوك” للنازحين، بولاية شمال دارفور غربي السودان تجاوزت، السبت، 320 قتيلا وجريحا.

ومنذ 10 مايو/ أيار 2024، تشهد الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور اشتباكات بين قوات الجيش و”الدعم السريع” رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة، التي تُعدّ مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

السعودية

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن “إدانة المملكة واستنكارها للهجمات التي تعرضت لها مخيمات للنازحين حول مدينة الفاشر (زمزم وأبو شوك)، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص”، واعتبرتها “انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وشددت الوزارة على “رفض المملكة هذه الانتهاكات وضرورة توفير الحماية للعاملين في المجال الإغاثي والإنساني”.

وأكدت الخارجية السعودية على أهمية وقف الهجمات وتجنب استهداف المدنيين وتنفيذ ما تم التوقيع عليه في إعلان جدة بتاريخ 11 مايو/ أيار 2023، وهو الالتزام بحماية المدنيين في السودان.

الإمارات

أدانت الإمارات في بيان للخارجية “بشدة الهجمات المسلحة على مخيّمي زمزم وأبو شوك قرب مدينة الفاشر في دارفور وعلى فرق وكوادر الإغاثة العاملة في المنطقة، والتي تسببت في مقتل وإصابة مئات من الأشخاص الأبرياء”، واعتبرتها “انتهاكا صارخ للقانون الإنساني الدولي”.

ودعت الإمارات “جميع الأطراف التي لا تضع أدنى اعتبار لحجم المعاناة التي يكابدها الشعب السوداني إلى احترام التزاماتها وفق القانون الدولي وإعلان جدة، وضرورة اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكافة الوسائل المتاحة ودون أية عوائق”.

وجددت التأكيد على “موقف دولة الإمارات الداعي للتوصل إلى حل سلمي للصراع الدائر في السودان، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار”.

قطر

وأدانت قطر، في بيان لوزارة الخارجية بشدة “الهجمات التي استهدفت مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين في إقليم دارفور”، وعدتها “انتهاكا سافرا للقانون الإنساني الدولي”.

وأكدت “الحاجة الماسة لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في مدينة الفاشر ومحيطها، وضمان إيصال المساعدات بشكل مستدام لمعالجة الأوضاع الإنسانية في الإقليم”، مجددة “دعم دولة قطر الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في السودان”.

الكويت

أعربت الكويت في بيان للخارجية، عن “إدانتها واستنكارها للهجمات التي استهدفت مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين”، واعتبرتها “انتهاكا صارخ للقانون الدولي الإنساني”، مجددة “الرفض القاطع لمثل هذه الانتهاكات”.

وشددت على “ضرورة وقف تلك الهجمات التي تؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية وتُعيق جهود الإغاثة”.

سلطنة عُمان

أعربت الخارجية العمانية، في بيان، عن إدانة بلادها للهجمات ذاتها، مؤكدة أنها “انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني”.

وشددت سلطنة عُمان، على “دعم كافة الجهود الدولية الرامية لإنهاء الصراع في السودان بما يكفل لشعبها حق العيش بأمان واستقرار وسلام”، مجددة “الدعوة لجميع الأطراف بضرورة اللجوء للحوار لحل النزاعات حفاظًا للمصالح العليا للشعب السوداني”.

مصر

بدورها، أدانت مصر في بيان للخارجية “الهجمات على مخيم زمزم للنازحين بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور”، مستهجنة “الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي أسفرت عن مقتل المدنيين السودانيين وعدد من الكوادر بمنظمة الإغاثة الدولية”.

وشددت على “ضرورة عدم الاعتداء بأي شكل من الأشكال على العاملين في المجال الإنساني”، مؤكدة “موقفها الثابت والداعم للسودان الشقيق ولمؤسساته الوطنية واستقراره وأهمية احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضيه”.

الأردن

كما أدان الأردن، في بيان للخارجية بأشدّ العبارات “الهجمات التي تعرضت لها مخيمات النازحين في الفاشر”، مؤكدا “التضامن مع حكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق في هذا الهجوم الأليم”.

وشدد البيان على دعم الأردن للجهود المُستهدِفة حل الأزمة السودانية، وبما يحفظ أمن السودان واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه.

ساحة مأساة جديدة

وقالت شبكة أطباء السودان في منشور عبر منصة إكس، السبت،: “خلال يومين، قامت قوة تتبع للدعم السريع بتصفية 10 من الكوادر الطبية، بينهم مدير مستشفى أم كدادة، بولاية شمال دارفور، و9 آخرين من الكوادر الطبية العاملة في معسكر زمزم للنازحين، عقب الهجوم الذي نفذته الدعم السريع الجمعة”.

وبهذا الخصوص، قالت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور (لجنة أهلية) في بيان، إن “مخيم أبو شوك للنازحين تحول مساء السبت من جحيم الحرب إلى ساحة مأساة جديدة بعد أن أقدمت قوات الدعم السريع على استهدافه بالقصف المدفعي أثناء صلاة المغرب، ما أدى إلى استشهاد عدد من النازحين”.

وكان المخيم تعرض نهارا إلى قصف مدفعي عنيف أدى إلى مقتل 5 نازحين وإصابة آخرين، وسط عجز تام عن إسعافهم في ظل انهيار النظام الصحي وغياب الخدمات الطبية، وفق البيان نفسه.

وأشار البيان إلى أن القصف المدفعي تجدد على مخيم زمزم الساعة 11 مساءً السبت بالتوقيت المحلي (21:00 ت.غ).

وحمّلت المنسقية قوات الدعم السريع كامل المسؤولية عن هذا الاستهداف المتكرر للمدنيين العزل وطالبها بوقف فوري لأعمال القصف والاعتداء.

ولم يصدر تعليق فوري من قوات الدعم السريع بشأن هذه الاتهامات، إلا أنها قالت في بيان مساء السبت: “نؤكد على التزامنا بحماية المدنيين، وحرصنا على احترام القانون الدولي والإنساني”.

ومساء السبت، قالت الأمم المتحدة، في بيان: “يجب أن تتوقف الهجمات على مخيمي زمزم وأبو شوك والفاشر فورا”.

ولليوم الثالث تواصل قوات الدعم السريع هجومها على مخيم زمزم للنازحين بالفاشر، وفق مصادر محلية.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة “الدعم السريع” في ولايات السودان لصالح الجيش.

(الأناضول)