إدانات عربية وفلسطينية لإعلان بن غفير نيّته «بناء كنيس في الأقصى»… ووزراء إسرائيليون: عمل خطير

القدس ـ «القدس العربي» : من سعيد أبو معلا ووكالات: أثارت تصريحات لوزير الأمن القومي الإسرائيلي الأكثر تطرفاً إيتمار بن غفير دعا فيها إلى بناء كنيس داخل المسجد الأقصى، إدانات واسعة على المستوى الفلسطيني، وانتقادات من وزراء وسياسيين في إسرائيل.

وكان بن غفير قال لإذاعة الجيش صباح أمس الإثنين: «السياسات المتبعة تسمح لنا بالصلاة في الأقصى، بالإمكان إقامة كنيس في المكان» مؤكدا أنه «سيبني كنيسا» في المسجد الأقصى.

ونددت المرجعيات الفلسطينية الإسلامية بتصريحات الوزير المتطرف، وقالت في بيان إن ما قاله يعدّ «تحريضاً وإرهاباً غير مسبوق في سياق مخطط تيار يهودي متطرف سياسياً ودينياً باتجاه احتلال وتهويد المسجد الأقصى المبارك أحد أقدس ثلاثة أماكن في الإسلام».

وأكّد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن «الشعب الفلسطيني لن يقبل المساس بالمسجد الأقصى المبارك، وهو خط أحمر لا يمكن السماح بالمساس به إطلاقا».

كذلك أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تصريحات بن غفير، «باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي، وتحريضاً مرفوضاً يتطلب موقفاً دولياً واضحاً بإدانته والتصدي له».

أما في إسرائيل، فأصدر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بيانا عاديا سبق له أن أصدر مثله خلال الأشهر القليلة الماضية عند كل استفزاز يقوم به بن غفير خلال اقتحامه الأقصى.

وقال مكتب نتنياهو إنه «لا (يوجد) تغيير على الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف».

وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن مخاوف من تداعيات محاولة تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وحذر من أنه «عمل خطير وغير ضروري وغير مسؤول».

كما انتقد وزير الداخلية من حزب «شاس» الديني موشيه أرييل تصريحات بن غفير