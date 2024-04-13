 إدانات غربية للهجوم الإيراني على إسرائيل

لندن: في ردود الأفعال على الهجوم الجوي الإيراني بمسيرات وصورايخ على إسرائيل، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن توفير دعم “ثابت” لإسرائيل في مواجهة الهجوم الإيراني، وذلك بعدما عقد اجتماعا طارئا مع كبار المسؤولين الأمنيين لبحث التصعيد المتنامي في الشرق الأوسط.

وقال بايدن عبر منصة “إكس” ناشرا صورة للاجتماع الذي عقد في البيت الأبيض: “التقيت للتو فريقي للأمن القومي لمناقشة هجمات إيران ضد إسرائيل. إن التزامنا ثابت (دفاعا عن) أمن اسرائيل في وجه تهديدات إيران ووكلائها”، وفق قوله.

I just met with my national security team for an update on Iran’s attacks against Israel. Our commitment to Israel’s security against threats from Iran and its proxies is ironclad. pic.twitter.com/kbywnsvmAx — President Biden (@POTUS) April 13, 2024

أدان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، السبت، بشدة هذا “الهجوم الجوي”.

وقال سوناك: “نعمل بشكل عاجل مع حلفائنا لتحقيق استقرار الوضع ومنع المزيد من التصعيد”.

وأضاف سوناك، في منشور عبر منصة إكس: “أدين بأشد العبارات الهجوم المتهور الذي يقوم به النظام الإيراني على إسرائيل”.

وتابع: “أظهرت إيران مرة أخرى أنها تنوي زرع الفوضى في حديقتها الخلفية”.

وشدد سوناك، على أن “بريطانيا ستواصل الدفاع عن أمن جميع الشركاء الإقليميين، بما في ذلك الأردن والعراق وإسرائيل”.

وقال: “نعمل بشكل عاجل مع حلفائنا لتحقيق استقرار الوضع ومنع المزيد من التصعيد. لا أحد يريد المزيد من إراقة الدماء”.

السعودية تطلب تدخل مجلس الأمن

دعت السعودية، الأحد، إلى تجنيب المنطقة مخاطر الحروب وطلبت تدخل مجلس الأمن للحيلولة دون تفاقم واتساع رقعة الصراع.

وأعربت الخارجية السعودية في بيان، عن “بالغ قلق المملكة جرّاء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته”.

ودعت “كافّة الأطراف للتحلّي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب”.

وأكدت على “موقف المملكة الداعي لضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، لاسيما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسع رقعتها”.

الاتحاد الأوروبي “يدين بشدة”

وفي بروكسل، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عبر منصة “إكس” أن الاتحاد “يدين بشدة” هجوم إيران بمسيّرات وصواريخ مساء السبت على إسرائيل، منددا بـ”تصعيد غير مسبوق” و”تهديد خطير للأمن الإقليمي”.

وقال بوريل إن “الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإيراني غير المقبول على إسرائيل. إنه يشكل تصعيدا غير مسبوق وتهديدا خطيرا للأمن الإقليمي”.

ودعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال “إلى بذل كل ما هو ممكن لمنع تصعيد إقليمي جديد”، وقال أيضا عبر إكس: “ينبغي تجنب إراقة مزيد من الدماء. سنواصل متابعة الوضع من كثب مع شركائنا”.

سفير ألمانيا لدى إسرائيل: إيران شنت “هجوما مباشرا غير مسبوق“

ودعا السفير الألماني لدى إسرائيل، شتيفن زايبرت، جميع الألمان على الأرض في إسرائيل، إلى اتباع تعليمات سلطات الأمن للحفاظ على سلامتهم.

وكتب عبر منصة “إكس” مساء اليوم السبت: “هجوم مباشر غير مسبوق: الطائرات المسيرة الإيرانية تقترب من إسرائيل وربما هناك المزيد مما سيأتى”.

باريس: هجوم إيران “يتجاوز عتبة جديدة”

وفي باريس، أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه السبت عبر منصة “إكس” اأن بلاده تدين الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل.

وكتب الوزير أن “إيران عبر قرارها تنفيذ هذا العمل غير المسبوق، إنما تتجاوز عتبة جديدة في أفعالها الهادفة إلى زعزعة الاستقرار وتجازف بحصول تصعيد عسكري”، مضيفا أن “فرنسا تكرر تمسكها بأمن اسرائيل وتؤكد تضامنها” مع الدولة العبرية.

هولندا تدين وتدعو لمنع التصعيد

من جهته، أدان رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، مساء السبت، شن إيران هجمات جوية على إسرائيل في معرض ردها على قصف تل أبيب بعثتها الدبلوماسية في العاصمة السورية دمشق، داعيا إلى منع التصعيد.

وفي منشور على منصة “إكس” أعرب روته عن قلقه الكبير من الأوضاع في الشرق الأوسط، قائلا: “في وقت سابق من اليوم (السبت)، بعثت هولندا ودول أخرى برسالة واضحة إلى إيران لوقف مهاجمة إسرائيل”.

وأضاف: “تدين هولندا بشدة الهجمات الإيرانية على إسرائيل. ويجب منع المزيد من تصعيد الأحداث. لقد أجرينا للتو اتصالات مع وزير الدفاع الهولندي ووزير الخارجية بشأن آخر التطورات”.

وأكد أن هولندا تتابع التطورات عن كثب.

في السياق، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إن بلاده تتابع التطورات في الشرق الأوسط باهتمام وقلق، عقب الهجوم الشامل الذي شنته إيران ضد إسرائيل بطائرات بدون طيار.

وفي منشور عبر منصة إكس أضاف تاجاني أنه على اتصال وثيق مع سفيري إيطاليا في طهران وتل أبيب.

وقال: “تحدثنا أيضا مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع. والحكومة (الإيطالية) مستعدة للتعامل مع أي سيناريو”.

من جانبها قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان في وقت متأخر مساء السبت، إن مصر تعرب عن قلقها البالغ تجاه مؤشرات التصعيد الإيراني الإسرائيلي وتطالب بممارسة “أقصى درجات ضبط النفس” لتجنيب المنطقة وشعوبها أي اضطرابات أو توتر.

ومساء السبت، أعلنت إيران، إطلاق هجوم شامل على إسرائيل باستخدام طائرات مسيرة.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن “الحرس الثوري بدأ عملية جوية بالطائرات المسيرة ضد أهداف في المناطق المحتلة”.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت هجوما بالطائرات المسيرة.

ومطلع أبريل/ نيسان الجاري، تعرض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق، لهجوم صاروخي إسرائيلي، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.

ولم تعترف إسرائيل رسميا باغتيال زاهدي، لكنها لم تنفِ مسؤوليتها عن الاغتيال أيضا.

(وكالات)