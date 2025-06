إدانات متصاعدة لترامب بعد قصف إيران..  “انتهاك للدستور وخيانة للدبلوماسية”

واشنطن- “القدس العربي”: أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ ضربات جوية ضد ثلاث منشآت نووية في إيران موجة انتقادات واسعة من قبل جماعات مناهضة للحرب ونواب ديمقراطيين في الكونغرس، حيث وُصفت الخطوة بأنها “غير قانونية” وتنذر بإشعال مواجهة خطيرة في الشرق الأوسط.

وأعلن ترامب، مساء السبت في واشنطن، أن ستّ قاذفات أمريكية من طراز B-2 ألقت 12 قنبلة خارقة للتحصينات، تزن كل منها 30 ألف رطل، على مواقع نووية إيرانية، من بينها منشأة فوردو الأكثر تحصينًا تحت الأرض، إضافة إلى مواقع في نطنز وقرب أصفهان.

Q: The DNI concluded in March that Iran is not building a nuclear weapon. So what new intelligence does the US have since then that Iran changed its position?

HEGSETH: The president has made it very clear that he’s looked at all the intelligence and come to the conclusion that… pic.twitter.com/aCzANMflOv

— Aaron Rupar (@atrupar) June 22, 2025