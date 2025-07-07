إدانة أسترالية بتهمة تسميم 3 أقارب لزوجها بفطر “قبعة الموت”

مورويل: أدانت محكمة أسترالية اليوم الاثنين إيرين باتيرسون بتهمة قتل ثلاثة من أقارب زوجها بتقديم وجبة فطر مسمم لهم عمدا.

وأصدر القاضي بالمحكمة العليا في ولاية فيكتوريا الحكم بعد مداولات استمرت ستة أيام، وإجراءات تقاضي على مدى تسعة أسابيع أثارت اهتمام الاستراليين. وتواجه باتيرسون عقوبة السجن مدى الحياة، وسيصدر حكم بحقها في وقت لاحق.

وتوفي ثلاثة من بين أربعة أشخاص، وهم والد ووالدة زوجها دون وجايل باتيرسون، وشقيقة جايل هيثر ويلكينسون، في مستشفى بعد تناولهم الوجبة بمنزل باترسون عام 2023 في ليونجاثا، حيث قدمت لهم معجنات باللحم البقري تحتوي على فطر قبعة الموت.

وقد أدانت المحكمة باتيرسون أيضا بالشروع في قتل إيان ويلكينسون، زوج هيثر، الذي نجا من التسمم.

(أب)