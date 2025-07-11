إدانة أمريكي قطع رأس والده ونشر مقطعا مصورا على يوتيوب

بنسلفانيا: أدانت محكمة أمريكية رجلا من ولاية بنسلفانيا، اليوم الجمعة، بارتكاب جريمة قتل بعدما نشر مقطعا مصورا بالفيديو لرأس والده المقطوع على منصة بث الفيديوهات يوتيوب.

وأعلن القاضي ستيفن إيه كور، من مقاطعة باكس، إدانة جاستن دي مون (33 عاما) بقتل والده بالرصاص في يناير/كانون الثاني 2024 بمنزلهما في ضاحية ليفيتاون بفيلادلفيا.

وقال الادعاء العام إن مون أطلق النار على والده مايكل إف مون (68 عاما)، بمسدس اشتراه حديثا، ثم قطع رأسه بسكين مطبخ ومنجل.

وبقي مقطع الفيديو ومدته 14 دقيقة منشورا على منصة يوتيوب لعدة ساعات قبل إزالته.

Justin Mohn, 33, was found GUILTY of first-degree murder & other related charges today for the January 2024 killing & beheading of his father, Michael F. Mohn, aged 68. The bench trial, presided over by Levittown, Pennsylvania Bucks County Judge Stephen A. Corr, concluded with… pic.twitter.com/fIsipsQGBL — Seeking Justice (@Seekers4Justice) July 11, 2025

وأدلى مون بشهادته خلال المحاكمة، قائلا إنه أطلق النار على والده أثناء محاولة اعتقاله بتهمة تصريحات كاذبة وخيانة، لكن والده قاومه فاستخدم السلاح ضده.

وأضاف أنه قطع الرأس “لإرسال رسالة” إلى العاملين بالحكومة الاتحادية للاستجابة لطلباته التي تضمنت مطالبتهم بالاستقالة من بين طلبات أخرى.

وتم القبض على مون في اليوم ذاته، بعد تسلقه سياج “فورت إنديان تاون جاب”، المقر الرئيسي للحرس الوطني بالولاية.

A Pennsylvania man who posted a video of his father’s severed head on YouTube was convicted of murder Friday. https://t.co/bU3SlPTguF — Action News on 6abc (@6abc) July 11, 2025

واتهمه المدعون بالتحريض على الإطاحة بالحكومة الأمريكية.

وقالت السلطات إنها عثرت معه لدى اعتقاله على جهاز يو إس بي يحتوي على صور لمبان حكومية وتعليمات لصنع متفجرات.

كما عثر على كتابات له نشرها على شبكة الإنترنت تعود لسنوات، تحتوي على خطاب كراهية عنيف ضد الحكومة.

(أ ب)