إدانة أمريكي قطع رأس والده ونشر مقطعا مصورا على يوتيوب

بنسلفانيا: أدانت محكمة أمريكية رجلا من ولاية بنسلفانيا، اليوم الجمعة، بارتكاب جريمة قتل بعدما نشر مقطعا مصورا بالفيديو لرأس والده المقطوع على منصة بث الفيديوهات يوتيوب.

وأعلن القاضي ستيفن إيه كور، من مقاطعة باكس، إدانة جاستن دي مون (33 عاما) بقتل والده بالرصاص في يناير/كانون الثاني 2024 بمنزلهما في ضاحية ليفيتاون بفيلادلفيا.

وقال الادعاء العام إن مون أطلق النار على والده مايكل إف مون (68 عاما)، بمسدس اشتراه حديثا، ثم قطع رأسه بسكين مطبخ ومنجل.

وبقي مقطع الفيديو ومدته 14 دقيقة منشورا على منصة يوتيوب لعدة ساعات قبل إزالته.

Justin Mohn, 33, was found GUILTY of first-degree murder & other related charges today for the January 2024 killing & beheading of his father, Michael F. Mohn, aged 68. The bench trial, presided over by Levittown, Pennsylvania Bucks County Judge Stephen A. Corr, concluded with… pic.twitter.com/fIsipsQGBL

— Seeking Justice (@Seekers4Justice) July 11, 2025